Veliko upozorenje. Supergripa se širi brže nego dosad! Ovo podaci zabrinjavaju

Širenje influence ove je jeseni postalo izraženije nego prethodnih sezona, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu. Nadležne institucije bilježe snažniji intenzitet i raniji početak vala, što upućuje na zahtjevniju sezonu gripe 2024./25.

CDC: Najteža sezona u SAD-u od 2017./18.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) označio je sezonu gripe 2024./25. kao najtežu od sezone 2017./18.. Takva ocjena sugerira da je aktualni val po rasprostranjenosti i opterećenju sustava izraženiji u odnosu na proteklih nekoliko godina, te da je riječ o najintenzivnijoj sezoni u posljednjih sedam godina, piše wired.

U Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježen je posebno rani zamah širenja gripe. Prema dostupnim navodima, ove je godine val počeo ranije nego u bilo kojem razdoblju od sezone 2003./04., što predstavlja najraniji start u više od dva desetljeća.

