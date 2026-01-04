Veliko priznanje za dvije sestre liječnice iz Dalmacije. Jedna radi u KBC-u Split

Dana 11. prosinca 2025. godine, hrvatska medicinska i akademska zajednica svjedočila je iznimnom i rijetkom događaju. U ugledno društvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) svečano su primljene dvije vrhunske stručnjakinje, a ono što ovaj trenutak čini posebnim jest činjenica da je riječ o sestrama iz Metkovića.

Ovo prestižno priznanje za dugogodišnji stručni i znanstveni rad dodijeljeno je:

Prof. prim. dr. sc. Katarini Dodig-Ćurković – primljena u Kolegij Psihijatrija

Izv. prof. prim. dr. sc. Josipi Radić – primljena u Kolegij Internističkih znanosti

Znanstvena izvrsnost od Osijeka do Splita

Iako su svoje karijere izgradile u različitim dijelovima Hrvatske, sestre Dodig-Ćurković i Radić ostale su povezane ne samo obiteljskim vezama, već i nemjerljivom predanošću medicini.

Profesorica Katarina Dodig-Ćurković svoj je profesionalni put vezala uz istok Hrvatske, gdje radi u KBC-u Osijek te na Sveučilištu u Osijeku, gradeći status jedne od vodećih stručnjakinja u području psihijatrije. S druge strane, izv. profesorica Josipa Radić djeluje na jugu, u KBC-u Split i na Sveučilištu u Splitu, gdje daje značajan doprinos internističkim znanostima.

Ulazak u Akademiju medicinskih znanosti Hrvatske predstavlja krunu karijere svakog liječnika i znanstvenika. Akademija je to koja aktivno promiče znanstveni rad i okuplja najizvrsnije pojedince hrvatske medicine, piše Metković net.