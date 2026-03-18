Veliki zahvati u dijelu Splita: Kreću rekonstrukcije cesta, sanacije i novi sadržaji za građane

Gradski kotar Meje objavio je kako nakon duljeg razdoblja pripreme i planiranja ulazi u fazu konkretnih radova na više lokacija u kotaru. Kako su izvijestili iz kotara, predsjednik Vijeća GK Meje Ante Bekavac danas je u gradskoj upravi održao niz sastanaka, nakon kojih je predstavljen pregled aktivnih projekata, od prometne i komunalne infrastrukture do uređenja javnih prostora i dječjeg igrališta.

"Pokrećemo velike radove u kotaru i donosimo sve novosti", poručili su iz Gradskog kotara Meje, ističući da je riječ o projektima koji bi trebali unaprijediti svakodnevni život stanovnika i riješiti dio dugogodišnjih problema na terenu.

Rekonstrukcija Ulice pod Kosom u više faza

Među najvažnijim zahvatima istaknuta je rekonstrukcija Ulice pod Kosom. Iz kotara navode kako se za istočni, zahtjevniji odvojak trenutačno izrađuje idejni projekt, nakon čega slijedi projektna dokumentacija i ishođenje građevinske dozvole. "Plan je započeti radove u najkraćem mogućem roku, odmah nakon izdavanja građevinske dozvole i provođenja natječajnog postupka za izvođenje radova", objavio je GK Meje.

U prvoj fazi planirano je obuhvatiti oko 300 metara od spoja s Marasovićevom ulicom, dok će ostatak prometnice biti rješavan u sljedećim fazama. Zapadni dio iste ulice, odvojak desno od Hrvatskog registra brodova, trebao bi biti saniran u cijelosti nakon što je prošle godine odrađena prva faza sanacije. Početak radova na tom dijelu očekuje se krajem travnja ili početkom svibnja.

Supilova i Meštrovićevo šetalište među prioritetima

Iz kotara su najavili i nastavak sanacije Supilove ulice. Radovi bi, prema planu, trebali biti izvedeni do početka ljetne sezone, a investitor je sam kotar, kroz decentralizirana i vlastita sredstva.

U tijeku su i radovi na sanaciji kolnika na Meštrovićevu šetalištu, na potezu od vile Dalmacije do križanja s Gunjačinom ulicom. Riječ je o projektu koji će se provoditi u šest faza. "Planirani završetak radova je 10. travnja, a do tada će se promet regulirati semaforima", navodi GK Meje, uz poziv građanima i sudionicima u prometu na dodatno strpljenje tijekom izvođenja radova.

Češći odvoz otpada i priprema prometnog rješenja za ljeto

Jedna od tema sastanaka bio je i komunalni red. Iz kotara su izvijestili da je dogovoreno češće prikupljanje komunalnog otpada, posebno tijekom ljetnih mjeseci, kako bi se spriječilo gomilanje otpada oko spremnika. Uz to, pokrenuta je i inicijativa za regulaciju prometa na potezu prema Kašjunima, s ciljem izbjegavanja ljetnih prometnih zastoja kakvi su se bilježili prethodnih godina.

"O daljnjim koracima vas obavijestimo", poručili su iz kotara.

Rukohvati na pet lokacija i novo dječje igralište na Zvončacu

Na više lokacija u kotaru, među kojima su Kašićeva, Put Meja i Marasovićeva, u tijeku je postavljanje rukohvata. Kako navode iz GK Meje, radovi se trenutačno izvode na pet lokacija, a projekt se financira iz decentraliziranih sredstava kotara.

Istodobno traju i radovi na postavljanju novog dječjeg igrališta na Zvončacu, čiji se završetak očekuje do svibnja.

"Svjesni smo velikog interesa javnosti za ovaj projekt te smo aktivno uključeni kako bismo ubrzali realizaciju, u suradnji s Park-šuma Marjan", objavio je GK Meje. Dodaju i kako se u idućem razdoblju planira dodatno sadržajno obogaćivanje prostora Zvončaca, u suradnji s Gradom Splitom.

Građanima zahvala na strpljenju

Iz Gradskog kotara Meje na kraju su zahvalili građanima na strpljenju i suradnji, uz najavu da će o svim daljnjim aktivnostima pravodobno izvještavati javnost. "Zahvaljujemo svima na strpljenju i suradnji. O svim daljnjim aktivnostima pravovremeno ćemo vas obavještavati", poručili su.