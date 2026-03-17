Veliki radovi kod Klisa: Zatvara se dio ceste, poznato kuda ide obilazak

Na području Klisa od srijede, 18. ožujka, uvodi se privremena regulacija prometa zbog početka radova u sklopu velikog infrastrukturnog projekta aglomeracije Split – Solin.

Riječ je o radovima na izmještanju dijela trase magistralnog tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda, koji će se izvoditi u kolniku Ulice Sveti Jure u naselju Klis Kosa, u blizini križanja s Ulicom Kosa-Dadići. Tijekom zahvata planirana je i izgradnja okna na trasi cjevovoda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog izvođenja radova, navedena dionica ceste bit će zatvorena za promet sve do 30. travnja, a vozači će se preusmjeravati obilaznim pravcem preko Ulice Zdravka Uvodića.

Radovi se izvode u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, čija ukupna vrijednost iznosi više od 321 milijun eura. Projekt se većim dijelom financira sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok ostatak osiguravaju nacionalni izvori, uključujući Vodovod i kanalizaciju Split.

Cilj projekta je unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje te uskladiti infrastrukturu s europskim standardima, uključujući povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom i poboljšanje kvalitete usluga za građane.

Iz nadležnih službi mole građane za strpljenje i razumijevanje tijekom trajanja radova.