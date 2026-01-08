Veliki minusi diljem Hrvatske, HZJZ objavio preporuke za zaštitu od hladnoće

Boravak na niskim temperaturama tijekom zimskih mjeseci može ozbiljno ugroziti zdravlje te dovesti do ozljeda, pothlađivanja organizma, pa čak i smrtnog ishoda. Na to upozorava Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), koji je objavio smjernice za zaštitu od hladnoće.

Građanima se savjetuje redovito praćenje vremenskih prognoza i upozorenja na ekstremne vremenske uvjete te izbjegavanje izlazaka kada nisu nužni, osobito za vrijeme jakih hladnoća. Važno je pravilno se odjenuti, koristeći više slojeva tople odjeće izrađene od materijala koji dobro zadržavaju toplinu, poput vune, svile ili polipropilena. Vanjska odjeća trebala bi štititi od vjetra i vlage.

Podsjetimo, jutros su najniže jutarnje temperature zabilježene u Varaždinu, gdje se živa u termometru spustila na čak -16 stupnjeva. U Zagrebu i Karlovcu izmjereno je -12, dok je na Zavižanu temperatura pala na -14 stupnjeva. Pazin i Gospić bilježe -10 stupnjeva, a Sisak, Bjelovar i Daruvar jutros su se probudili na -9.

Najugodnije vremenske prilike vladaju na samom jugu Hrvatske. U Dubrovniku je izmjereno 6 stupnjeva, u Makarskoj 3, dok je u Splitu temperatura bila točno na ništici. Iako su na većini jadranskog područja temperature iznad 0, jak vjetar, osobito bura, dodatno pojačava osjećaj hladnoće.

Iz HZJZ-a ističu kako je potrebno zaštititi glavu kapom koja prekriva uši, ruke rukavicama, a usta šalom kako bi se smanjilo udisanje hladnog zraka, što je osobito važno za osobe s bolestima srca i dišnog sustava. Također se preporučuje nošenje tople i udobne zimske obuće koja ne propušta vlagu.

Osobama s kroničnim bolestima, osobito onima s problemima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, savjetuje se da izbjegavaju boravak na hladnoći u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U uvjetima leda, snijega ili poledice potreban je dodatni oprez zbog klizavih površina i povećanog rizika od padova i lomova. Pri vrlo niskim temperaturama preporučuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti na otvorenom, kao i aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

Drhtanje i izražen osjećaj hladnoće znakovi su upozorenja i ne smiju se ignorirati jer ukazuju na potrebu za zagrijavanjem i prekidom boravka na hladnom.

Ako se kod osoba koje dulje borave na otvorenom pojave prvi znakovi pothlađivanja ili ozeblina, poput trnjenja, gubitka osjeta u prstima i blijede kože, potrebno je odmah potražiti topli prostor. Vlažnu odjeću treba ukloniti, a osobu postupno zagrijavati, primjerice umotavanjem u deke, bez izlaganja izravnim izvorima topline. Preporučuje se konzumacija toplih bezalkoholnih napitaka, poput čaja ili juhe, te što hitnije potražiti liječničku pomoć pozivom Hitnoj medicinskoj službi na 194 ili Centru 112.

Na kraju, iz HZJZ-a pozivaju građane da obrate pažnju na članove obitelji, prijatelje i susjede koji veći dio vremena provode sami te im po potrebi pruže pomoć.