Veliki iskorak za inkluzivnu kulturu: Hrvatski dom Split među dobitnicima EU sredstava

Svečano potpisivanje i dodjela ugovora održani su u Zagrebu, u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta, uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva i brojnih korisnika sredstava. U ime Hrvatskog doma Split, svečanosti je nazočila ravnateljica Vanesa Kleva, koja je tom prilikom potpisala ugovor za provedbu ovog vrijednog projekta.

Projekt provodimo u partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, čime dodatno osnažujemo njegov inkluzivni karakter i usmjerenost na rad s ranjivim skupinama.

Kao jedina koncertna dvorana u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, Hrvatski dom Split, unatoč relativno kratkom razdoblju djelovanja, suočava se s nizom izazova vezanih uz dostupnost kulturnih sadržaja ranjivim skupinama. Upravo zato iznimno smo sretni što ćemo kroz ovaj projekt imati na raspolaganju potrebna sredstva, alate, educirane ljude i kapacitete za kvalitetnu provedbu inkluzivnih aktivnosti.

Projekt je posvećen obilježavanju 130. obljetnice rođenja velikih splitskih skladatelja Ive Tijardovića i Jakova Gotovca te će kroz 23 tematski povezane kulturno-umjetničke radionice promicati inkluzivnost, očuvanje kulturne baštine i kreativno izražavanje.

U program će biti uključena djeca iz splitskih škola, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi te osobe s invaliditetom i intelektualnim poteškoćama, koji će sudjelovati u glazbenim, likovnim i dokumentarističkim radionicama. Projekt uključuje i primjenu inovativnih digitalnih alata i interaktivnih tehnologija, čime dodatno unapređuje pristup kulturi.

Ovaj projekt predstavlja važan iskorak u stvaranju inkluzivnijeg kulturnog prostora te potvrđuje ulogu Hrvatskog doma Split kao aktivnog nositelja društveno odgovornog i dostupnog kulturnog programa.