Veliki interes za "Adventsku utrku Ho Ho Ho - Makarska 2025": Prijave tek otvorene, a već na popisu gotovo 300 sudionika

Grad Makarska je osigurao besplatne kotizacije za sve, staza je atraktivna i gotovo u potpunosti ravna, trčat će se uz more, pripremljeni su i bogati startni paketi, nagrade…

Gotovo 300 sudionika iz pet država već je do sada, samo nekoliko dana od prve objave događaja, prijavom najavilo svoj dolazak na premijerno izdanje “Adventske utrke Ho Ho Ho - Makarska 2025, koja će se u gradu podno Biokova održati u subotu 20. prosinca sa startom na rivi u 10:30 sati.

U organizaciji Grada Makarske koja je svim sudionicima, što je gotovo pa jedinstven slučaj, osigurala potpuno besplatno sudjelovanje, a uz to im pripremila i bogate startne pakete s majicom i vrećicom utrke, finišerskom medaljom i još nekim iznenađenjima te, naravno, pasta partyjem, trčat će se na 5 i 10 kilometara. Za one najbrže na objema utrkama osiguran je i nagradni fond, razloga za zadovoljstvo imat će i svi ostali, a u ovom trenutku prijave su još uvijek otvorene, pa svi vi svoje mjesto na startu možete rezervirati potpuno besplatno već sada preko platforme Tracey (https://www.traceysport.com/eventCalendar/eventDetails?eventId=2895). Među prijavljenima su već i neki od nacionalnih prvaka, odnosno prvakinja, ali i brojni rekreativci, klubovi i škole trčanja.

Start će biti na makarskoj rivi, trčat će se šetnicom, sve uz more i gotovo u potpunosti ravnom stazom. Premijernim izdanjem ove utrke kojoj je za cilj postati važan dio “najšarmantnijeg adventa uz more”, obogatit će dodatno vrlo zanimljiv program kojega su pripremili Grad Makarska i Turistička zajednica grada Makarske. Sudionici “Adventske utrke Ho Ho Ho - Makarska 2025, ali i njihova pratnja te svi gosti Makarske, tog će trkačkog vikenda u okviru manifestacije “Advent Makarska 2025” moći uživati i u koncertima Urbana & 4 (20.12.) te Jakova Jozinovića (21.12.).

Bit će zanimljivo i djeci jer upravo dječji program zauzima posebno mjesto u programu manifestacije: “najveći mali advent u Dalmaciji” s iglu zonom Djeda Božićnjaka na Hrpini, klizalištem na Trgu Tina Ujevića, radionicama, predstavama i pričama kroz cijeli prosinac, uz već dobro poznati Festival maskota i dječji doček Nove godine u podne.

Makarska s nestrpljenjem iščekuje premijerno izdanje svoje adventske utrke, pa svi oni koji nisu potvrdili svoj dolazak mogu to već sada potpuno besplatno učiniti registriranjem preko sustava Tracey (https://www.traceysport.com/eventCalendar/eventDetails?eventId=2895).

