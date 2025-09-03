Veliki infrastrukturni korak: Ceste i vodovod u naseljima Kladnjice i Divojevići iduće godine gotovi

Jučer je u prostorijama Županijske uprave za ceste Split potpisan ugovor o rekonstrukciji i djelomičnom izmještanju županijskih cesta Ž 6098 i Ž 6115 (Kladnjice – Lećevica – Korušce/L 67061/), dionica 3: od st. 7+400,00 do st. 13+471,00.

Ovim zahvatom, duljine 6,1 kilometar, provest će se potpuna rekonstrukcija prometnice uz izgradnju novih vodovodnih, elektroenergetskih i DTK instalacija, čime će se konačno osigurati pitka voda za naselja Divojevići i Kladnjice koja je do sada nisu imala. Radovi ujedno predstavljaju i jedan od posljednjih infrastrukturnih koraka nužnih za otvaranje Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici.

Vrijednost radova iznosi 3.693.442,12 EUR bez PDV-a (4.616.802,65 EUR s PDV-om), a planirani rok izvođenja je 10 mjeseci.

Radove će izvoditi Gradina Mont d.o.o. iz Vučipolja, dok će stručni nadzor provoditi Geoprojekt d.d., Split.

Na potpisivanju ugovora nazočili su predstavnici investitora i partnera – ŽUC Split, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split te HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., a događaju su nazočili i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić, direktor Vodovoda i kanalizacije Miroslav Delić, direktor HEP-a Saša Kraljević te direktor Regionalnog centra čistog okoliša Ivan Vukorepa.

Dogovorena je i usuglašena dinamika izvođenja radova, čiji se početak očekuje sredinom rujna.

„Ovim projektom ne rješavamo samo prometnu povezanost, već i osnovne životne uvjete stanovnika, osiguravajući im pitku vodu i stabilnu infrastrukturu, što je temelj daljnjeg razvoja ovog kraja“, istaknuto je Ante Šošić prilikom potpisivanja ugovora.