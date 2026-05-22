Veliki dan za splitske maturante: Danas slave kraj škole, a na Rivu stižu i političari

Splitski maturanti danas, u petak 22. svibnja 2026. godine, obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja na manifestaciji "Adio školo 2026.", koja će se održati u parku Zvončac. Organizator događaja je Grad Split.

Program započinje okupljanjem maturanata na splitskoj Rivi, predviđenim od 13 do 14 sati. Nakon toga sudionici će u organiziranoj povorci krenuti prema parku Zvončac, gdje ih očekuje nastavak proslave.

Na manifestaciji bi trebali biti i predstavnici političkog života, među kojima župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta. Za maturante je na Zvončacu pripremljen bogat glazbeno-zabavni program koji će trajati do 20 sati.

Svim sudionicima bit će osigurani hrana i voda. Vrijedi naglasiti da će Boban i Šuta doći pozdraviti maturante na splitskoj Rivi, gdje će biti održana minuta šutnje za tragično preminulog maturanta iz Drniša. Nakon toga pustit će se baloni koji će poletjeti s najpoznatije splitske šetnice.

Manifestacija je zamišljena kao sigurno i primjereno okruženje u kojem maturanti mogu proslaviti završetak jednog važnog životnog razdoblja. Naglasak je stavljen na druženje, zajedništvo i stvaranje uspomena koje će pamtiti cijeli život.

Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i uključene službe pozivaju maturante na odgovorno ponašanje, međusobno uvažavanje i solidarnost kako bi proslava protekla u pozitivnom i sigurnom ozračju.