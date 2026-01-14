Veliki arheološki nalazi na Velebitu, otkriveni tragovi prapovijesnih naselja i utvrda: "Kamene konstrukcije su bile utvrđenja naseobinskih lokaliteta"

Arheološki muzej Zadar iza sebe ima iznimno plodnu 2025. godinu, a dio rezultata javnosti je predstavljen kroz aktivnosti provedene na području Park prirode Velebit, točnije na njegovom južnom i jugoistočnom dijelu. Riječ je o prostoru koji je, kako ističu stručnjaci, kroz tisućljeća imao iznimnu stratešku i životnu važnost.

Tijekom godine provedeno je sustavno rekognosciranje, odnosno arheološki pregled terena, a otkriveni su brojni dosad nepoznati nalazi koji bacaju novo svjetlo na povijest ovog planinskog područja.

„Ovaj je prostor oduvijek bio ključan i dinamičan, zbog rijeke Zrmanje i dragocjenih plodnih prostora koji se otvaraju uz pojedine segmente njezina toka, ali i krucijalnih prometnica koje su tuda prolazile“, poručuju iz Arheološkog muzeja Zadar.

Grobne gomile i kamene utvrde

Na terenu je zabilježen velik broj grobnih gomila, koje prema dosadašnjim procjenama potječu iz brončanog ili željeznog doba, ali i niz kamenih struktura koje su posebno zaintrigirale istraživače.

„Osim velikog broja grobnih gomila, ovim je pregledom pronađeno i nekoliko kamenih konstrukcija, od kojih su neke zasigurno dio utvrđenja naseobinskih lokaliteta“, navode arheolozi.

Iako će tek buduća, detaljna arheološka istraživanja moći dati konačne odgovore, već sada je jasno da se radi o prostoru iznimnog povijesnog značaja.

„Pravu narav ovih nalazišta mogu potvrditi isključivo stručno provedena arheološka istraživanja. Ipak, već sada ovi rezultati daju novi uvid u nevjerojatno zanimljivu i dinamičnu povijest Velebita i njegov značaj u životu čovjeka, od prapovijesti do današnjeg vremena“, ističu iz Muzeja.

Istraživanja vodi Morana Vuković

Terenski rad i istraživanja vodi viša kustosica Morana Vuković, u suradnji s kolegama iz Arheološkog muzeja Zadar, vanjskim suradnicima, volonterima te studentima Sveučilišta u Zadru.

„Kao i iskopavanja na Malom Libinju, ovo istraživanje provodi viša kustosica Morana Vuković, uz suradnju s kolegama iz ustanove, vanjskim suradnicima, volonterima te studentima Sveučilišta u Zadru“, navode iz muzeja, zahvaljujući svima uključenima u projekt.

Nastavak već na proljeće

Iz Arheološkog muzeja Zadar najavljuju da se radovi nastavljaju već na proljeće 2026. godine, kada bi nova terenska istraživanja trebala donijeti još preciznije odgovore o prapovijesnim naseljima, utvrdama i životu na Velebitu.

Na kraju poruke upućene javnosti poručili su i:

„Hvala svima i veselimo se nastavku istraživanja koja započinju već na proljeće 2026. godine! Sretna vam i uspješna Nova 2026. godina!“

Velebit tako i dalje potvrđuje da nije samo prirodni biser, već i jedno od najbogatijih, ali još uvijek nedovoljno istraženih arheoloških područja Hrvatske.