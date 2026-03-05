Veliki ajatolah Irana poručio: "Prolijte krv cionista i krv Donalda Trumpa"

Iranska državna televizija emitirala je poruku velikog ajatolaha Abdollaha Javadija Amolija u kojoj poziva na prolijevanje krvi Izraelaca i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Riječ je o jednoj od rijetkih javnih klerikalnih izjava koje dolaze iz Irana u trenutku dok se zemlja suočava s kombiniranom kampanjom zračnih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

U obraćanju je pozvao na očuvanje jedinstva unutar Irana.

"Sada smo na pragu velikog testa i moramo biti pažljivi da u potpunosti sačuvamo ovo jedinstvo, da u potpunosti sačuvamo ovaj savez", rekao je.

U nastavku poruke pozvao je na prolijevanje cionističke krvi, kao i krvi američkog predsjednika Donalda Trumpa te, kako je naveo, "njemu sličnih".

Pozivajući se na imama Mehdija, Amoli je citirao:

"Borite se protiv cionista i prolijte njihovu krv. Ja ću odgovarati za njihovu krv. Borite se protiv tlačiteljske Amerike i prolijte njezinu krv. Ja ću odgovarati za njihovu krv."

Tko je Abdollah Javadi Amoli

Abdollah Javadi Amoli iranski je šijitski vjerski autoritet, filozof i teolog rođen 1933. godine u gradu Amolu u Iranu. Smatra se jednim od najviših klerika u šijitskom islamu, odnosno velikim ajatolahom, te je dugogodišnji profesor islamske filozofije, teologije i kur’anske egzegeze u vjerskom središtu Qomu.

Autor je brojnih knjiga o islamskoj filozofiji, tumačenju Kur’ana i odnosu religije i znanosti. U političkom smislu povezan je s iranskim revolucionarnim sustavom – bio je član iranske Skupštine stručnjaka, tijela koje bira vrhovnog vođu, te je godinama djelovao kao utjecajan ideolog Islamske Republike.

Titula velikog ajatolaha označava vrlo visoki rang u šijitskoj hijerarhiji i odnosi se na vrhunskog vjerskog autoriteta i pravnog učenjaka (marja-e taqlid – izvor oponašanja) čije vjerske odluke slijede brojni vjernici.