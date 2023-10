VELIKA VIJEST ZA STUDENTE JEDNOG SPLITSKOG FAKULTETA: "Događanju je prisustvovalo preko 300 delegata, predstavnika akademije, industrije te znanstvenih instituta iz cijeloga svijeta"

Prof. dr. sc. Sandro Nižetić je u ime FESB-a, tijekom međunarodne konferencije 2nd China-CEE Conference on Technology Cooperation and Exchange, koja je održana u periodu od 16. do 22. listopada 2023. godine u Kini (Nanjing), potpisao Sporazum o suradnji između FESB-a i School of Energy and Environment koja čini sastavni dio Southeast University, Nanjing. Isto je rangirano kao jedno od najboljih Sveučilišta u Kini, otkrili su iz FESB-a.

Potpisivanjem navedenog Sporazuma postignut je važan korak u cilju intenziviranja suradnje između znanstveno-nastavnih ustanova, čime se postiže i veća vidljivost FESB-a kao institucije u međunarodnom okruženju.

"Događanju je prisustvovalo preko 300 delegata, predstavnika akademije, industrije te znanstvenih instituta iz cijeloga svijeta", naveli su s Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje.

Prof. dr. sc. Sandro Nižetić je u sklopu konferencije prezentirao trenutne aktivnosti vezane za znanstvena istraživanja koje se odvijaju na FESB-u u sklopu Katedre za termodinamiku i Katedre za termotehniku. Također je održao i radionicu "Meet the Editor" namijenjenu studentima poslijediplomskog studija Southeast University.