Velika vijest za hrvatski turizam! Marriott International po prvi put jednoj hrvatskoj kompaniji izdao licencu za upravljanje hotelima

Splitska kompanija Westgate grupa dobila je službenu licencu Marriott Internationala, najvećeg i najprestižnijeg hotelskog lanca na svijetu, kojom se ovlašćuje za menadžeriranje i upravljanje svih hotela iz Marriottovih premium lifestyle i select service segmenata. Riječ je o iskoraku koji Westgate grupu svrstava među jedinu domaću kompaniju s ovakvim statusom te dodatno učvršćuje njezinu poziciju jednog od predvodnika u segmentu premium i lifestyle hotelijerstva u Hrvatskoj i regiji.

Suradnja s Marriottom i razvoj novih projekata

Odluka Marriotta nadovezuje se na uspješnu realizaciju i poslovanje AC Hotel by Marriott Split, prvog hotela AC Hotels by Marriott brenda u Hrvatskoj, smještenog na najvišim katovima Dalmatia Towera, najviše zgrade u Hrvatskoj (135 metara). Hotel sa 214 smještajnih jedinica, prepoznatljiv po panoramskim pogledima na Split i Jadransko more, označio je službeni ulazak AC Hotels brenda na hrvatsko tržište te važan iskorak u širenju Marriott Bonvoy portfelja u regiji.

Ovo priznanje Marriotta predstavlja i institucionalno potvrđivanje upravljačkih i operativnih kapaciteta Westgate Grupe, budući da međunarodne hotelske grupacije takve licence dodjeljuju tek nakon duže suradnje, provjere brend-standardima te evaluacije kvalitete usluge i zadovoljstva gostiju. Uz postojeći hotel, Westgate Group nastavlja širiti suradnju s Marriottom kroz dva nova hotelska projekta. Prvi je boutique heritage hotel na splitskim Bačvicama, koji će biti pozicioniran u gornjem upscale segmentu i naglaskom na dizajn, autentičnost i individualiziranu uslugu. Otvorenje se očekuje na proljeće.

Istodobno je u razvoju i treći hotelski projekt – destinacijski ambiciozan, luksuzni resort koji, prema najavi, ima potencijal značajno promijeniti percepciju luksuznog turizma na hrvatskoj obali i postati jedno od referentnih odredišta Jadrana. Projekt se razvija u suradnji s velikom međunarodnom hotelskom grupacijom, a detalji će biti objavljeni u sljedećim fazama razvoja.

"Ovo je važan signal za hrvatski turizam"

"Službeno priznanje Marriott Internationala kao ovlaštene menadžment kompanije rezultat je višegodišnje suradnje, provjerenih operativnih standarda i povjerenja koje je izgrađeno kroz razvoj i upravljanje AC Hotelom Split. Za Westgate grupu, ali i za hrvatski turizam u cjelini, ovo je važan signal da domaće kompanije mogu ravnopravno sudjelovati u razvoju projekata s vodećim globalnim brendovima. Naš je cilj nastaviti razvijati hotele koji spajaju globalne standarde i lokalnu autentičnost te doprinose jačanju Hrvatske kao destinacije luksuznog i cjelogodišnjeg turizma", izjavio je Josip Komar, osnivač i vlasnik Westgate grupe dodavši kako je upravo Westgate grupa prva u Hrvatskoj, još 2017. formalizirala odnos s Marriottom i brend dovela u Hrvatsku.

Potvrda upravljačkih kapaciteta

Kroz postojeće i planirane projekte, Westgate grupa daje doprinos podizanju kvalitete hrvatskog hotelijerstva, razvoju brendiranih lifestyle koncepata, produljenju sezone te stvaranju novih radnih mjesta u hotelskom i pratećim sektorima. Samo u sklopu projekta Dalmatia Towera i AC Hotela Split otvorena su brojna specijalizirana radna mjesta u hotelijerstvu, uredskim djelatnostima i IT sektoru, a najavljeni projekti dodatno će ojačati ovu dinamiku.

O Westgate Grupi

Westgate Grupa je razvojna i investicijska kompanija sa sjedištem u Splitu, specijalizirana za premium nekretninske i hotelske projekte. Kompanija je poznata kao developer projekta Dalmatia Tower / Westgate Tower, najviše zgrade u Hrvatskoj, mješovite namjene (uredski prostori i hotel), koja je nagrađena međunarodnim priznanjem European Property Award u kategoriji visokogradnje poslovne namjene te s nizom europskih nagrada za održivost i zelenu gradnju.

U portfelju Westgate Grupe nalazi se AC Hotel by Marriott Split, prvi AC Hotels by Marriott u Hrvatskoj, dok su u razvoju još dva hotelska projekta u premium i luksuznom segmentu, uključujući boutique hotel na splitskim Bačvicama te destinacijski resort u suradnji s velikom međunarodnom hotelskom grupacijom.

Westgate Grupa se strateški fokusira na projekte koji kombiniraju vrhunski dizajn, održivost, inovativne koncepte usluge i snažnu integraciju s lokalnom zajednicom, s ciljem dugoročnog doprinosa razvoju hrvatskog turizma i gospodarstva.