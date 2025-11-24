Velika promjena za građane EU: Stižu nove novčanice eura

Novčanice eura uskoro dobivaju nov izgled.

Europska središnja banka (ECB) pokrenula je nakon više od 20 godina modernizaciju dizajna eura. Veliki međunarodni poziv dizajnerima iz cijele Europske Unije upućen je još tijekom ljeta, a najbolji dizajneri odabrani su temeljem svojih kvalifikacija te su pozvani da sudjeluju u drugoj fazi natječaja, u kojoj će predati svoje prijedloge dizajna.

Odabrane su dvije glavne teme za novu seriju novčanica:

rijeke i ptice – motivi koji prikazuju različite stadije rijeka i razne vrste ptica, naglašavajući važnost zaštite prirode i okoliša, poput planinskih izvora, riječnih dolina ili ptica vodomara, pčelarica i bijele rode

europska kultura – motivi važnih ličnosti za znanost i umjetnost, kao što su Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes ili Leonardo da Vinci.

Europska središnja banka do 2026. će odabrati najbolje prijedloge, a svoje mišljenje moći će dati i građani EU-a te će konačna odluka o novom dizajnu novčanica biti donesena krajem 2026. godine. Nove novčanice bit će puštene u optjecaj za nekoliko godina jer je njihova izrada složena i zahtijeva vrijeme, prenosi fenix-magazin.de.

Nove novčanice imat će bolju zaštitu od krivotvorenja, bit će od trajnijeg materijala s lakšom upotrebom za osobe s oštećenjem vida te veću prepoznatljivost među građanima Europe, ističe se uz napomenu da će stare novčanice i dalje će vrijediti te građani ne trebaju biti zabrinuti za njihovu vrijednost.

"Novčanice su simbol našeg europskog jedinstva, a novim motivima slavimo našu zajedničku povijest i predanost održivoj budućnosti", rekao je član Izvršnog odbora ESB-a Piero Cipollone.