Velika promjena u Kaštel Starom: Djeca dobila moderno igralište vrijedno više od 100 tisuća eura

Projektom je uređen prethodno neuređeni dvorišni prostor novo rekonstruiranog dječjeg vrtića Višnjica u Radunu u Kaštel Starom, gdje je izgrađeno moderno dječje igralište namijenjeno djeci koja pohađaju RPOO u navedenom vrtiću. Provedbom projekta igralište je opremljeno s osam suvremenih i sigurnih igrala čija je svrha, uz zabavu, poticanje razvoja lokomotornih i kognitivnih vještina djece upisane u DV Višnjica. Uz igrala, u dvorištu su postavljene betonske klupice i koš za smeće.

Preostaje još proljetno hortikulturno uređenje okoliša, čime će se prostor dodatno oplemeniti i u potpunosti zaokružiti cjelokupno uređenje dvorišta.

Ukupna vrijednost izvedenih radova i nabave igrala iznosi 105.656,84 eura bez PDV-a, a radovi su završeni u ugovorenom roku od 60 dana.

Dio sredstava u iznosu od 50.000,00 eura osiguran je putem poziva Ministarstva demografije i useljeništva „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“, dok je Splitsko-dalmatinska županija sufinancirala projekt s 4.000,00 eura kroz Natječaj za financiranje projekata, programa i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja u 2025. godini, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Kaštela.

Projekt je realiziran prema idejnom rješenju arhitektonskog biroa Luke Petričevića.

„Sufinancirano sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva“