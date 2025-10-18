Velika nestašica popularnog lijeka u Hrvatskoj

Na hrvatskom tržištu u petak je zabilježena nestašica lijeka Aspirin protect 100 mg, želučanootpornih tableta koje sadrže djelatnu tvar acetilsalicilatnu kiselinu. Riječ je o pakiranju od 28 tableta u blisteru, u kutiji, priopćili su iz njemačke farmaceutske kompanije Bayer.

Prema informacijama tvrtke, problema s opskrbom neće biti riješeno do 14. studenog, a razlog nedostupnosti povezan je s proizvodnim procesima.

Iako se u pojedinim ljekarnama još uvijek mogu pronaći stare zalihe, novih isporuka trenutno nema.

Aspirin protect jedan je od najčešće korištenih lijekova protiv bolova i povišene temperature u Hrvatskoj. Po podacima o ukupnoj potrošnji lijekova, prošle se godine našao na petom mjestu.