VELIKA GALERIJA Evo kako izgledaju tribine Poljuda

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.
Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju.
Među navijačima vlada euforija, od najmlađih koji s roditeljima prate svoje prve derbije do starijih generacija koje pamte povijesne okršaje ovih dvaju rivala. Tribine su se napunile do posljednjeg mjesta, a tisuće navijača je u neviđenom deliriju.
Pogledajte galeriju Roka Pavlinušića.
