Velika akcija omiške policije: Pala su trojica dilera, pogledajte koliko droge je pronađeno

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga i Policijske postaje Omiš nastavili su intenzivan rad ove Policijske uprave vezano uz suzbijanje kriminaliteta droga i jučer realizirali tri odvojena kriminalistička istraživanja u kojima je pronađena i oduzeta droga amfetamin i marihuana, a trojica muškaraca za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su imali namjeru oduzetu drogu prodati i ostvariti imovinsku korist, kazneno su prijavljena od kojih su dvojica predani pritvorskom nadzorniku.

Oduzeto 257 grama droge amfetamin

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga postupali su jučer prema 26-godišnjem muškarcu za kojeg je postojala sumnja da radi preprodaje posjeduje veću količinu droge.

Na temelju naredbe suda na području Podstrane obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje 26-godišnjak koristi i oduzeto je 203,3 grama droge amfetamin tzv. „speed“.

Također, oduzeta je i jedna digitalna vaga na kojoj su uočeni tragovi droge jer je korištena za vaganje i prepakiranje droge prije prodaje konzumentima.

Muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je posjedovao drogu namijenjenu daljnjoj prodaji te je tako počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Također, policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su i kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, a u sklopu kriminalističkog istraživanja oduzeto je 54 grama droge amfetamin koju je muškarac posjedovao.

Oduzeto 2 i pol kilograma marihuane

Također, jučer su policijski službenici više ustrojstvenih jedinica policijske uprave na osnovu sumnje da 56-godišnjak posjeduje drogu, na temelju naloga suda proveli pretragu kuće koju muškarac koristi a nalazi se na širem omiškom području.

U kući u izgradnji pronađeno je ukupno 2 kilograma i 549 grama droge marihuana, u blizini kuće pronađeno je pet zasađenih stabljika iste droge visine od 144 do 165 centimetara. Droga je bila raspoređena u devet plastičnih i drvenih rešetkastih sanduka za prijenos stvari. Muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije i nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Od početka 2025. godine do danas, policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske uhitili su i kazneno prijavili 248 osoba zbog preprodaje droga.