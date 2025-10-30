Vekić bez izgubljenog seta do četvrtfinala u Chennaiju

Hrvatska tenisačica Donna Vekić izborila je plasman u četvrtfinale WTA turnira u Chennaiju, svladavši domaću predstavnicu Sahaju Yamalapalli rezultatom 6:2, 6:2 u meču koji je trajao nešto više od sat vremena.

Baš kao i u prethodnom kolu, kada je bila bolja od druge Indijke Vaishnavi Adkar, 29-godišnja Osječanka dominirala je tijekom cijelog susreta i bez većih poteškoća osigurala prolazak dalje.

Vekić je tijekom dvoboja potpuno kontrolirala igru – nije dopustila nijednu break-loptu, dok je s druge strane stalno prijetila protivničkom servisu. Nakon nekoliko neiskorištenih prilika na početku meča, break je upisala u petom gemu, uz pomoć dvostruke pogreške Yamalapalli, a do kraja seta još jednom je oduzela servis za mirnih 6:2.

U nastavku meča nastavila je istim tempom – prvi break stigao je kod 1:1, a zatim je povećala prednost na 4:1, čime je praktički osigurala pobjedu.

U borbi za polufinale Vekić će se sučeliti s pobjednicom dvoboja između Indijke Shrivalli Bhamidipaty i Australke Kimberly Birrell.