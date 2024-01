VEČERAS RUKOMETNI El CLASICO! Hrvatskoj bi pobjeda protiv Francuske značila mnogo. Evo kako stvari stoje prije utakmice

Do sada smo sa Francuzima igrali 25 puta, 15 puta izgubili, 9 puta dobili, jednom remizirali. Pobjeda bi nam donijela velik zamah prema polufinalu. Bilo je i suza i radosti, svaka je utakmica s njima pomalo epska. Danas u 18 sati dakle, igramo protiv Francuske, a onda još protiv Mađarske, Islanda i Njemačke. Iz Mannheima smo se preselili u Koln, u Lanxsses Arenu gdje nas čekaju nova četiri susreta. Iako je rano bilo što govoriti, posebno kad znamo da smo u drugi krug prenijeli samo jedan bod, utakmica protiv Francuske mogla bi biti od velikog značaja. Prvo, naši protivnici znaju kako smo razbili Španjolce i to im zvoni u glavi, sigurno neće dozvoliti iznenađenje takvog tipa. Drugo, stari smo znanci, nema nepoznanica, i u ovoj fazi prvenstva svaki poraz je koban, donosi bitno smanjene šanse za prolaz. Treće, svi gledaju baš tu utakmicu i prate što se događa na terenu, poslije nje naši su ostali protivnici puno bolje informirani o stanju i snazi naše reprezentacije. Mi smo završili prvi krug sa dvije pobjede i jednim remijem kao prvi u skupini, možemo biti zadovoljni prikazanim, naročito protiv Španjolske. Rumunjska je bila lakši, ne i lak zadatak, dok je Austrija i remi ipak označena kao kiks. Taj bod bio bi nam zlata vrijedan. Možda i presudan. Jučer je Duvnjak imao povišenu temperaturu, izbornik Perkovac imao je velike planove s njim.

Nastup je upitan. Naš inače najbolji igrač imao je do sad u Njemačkoj malu minutažu, al to je sve dio taktike. Raduje nas igra mladih snaga: Klarica, Lučin, Glavaš, Srna, također učinkovitost Šoštarića, Karačića, debitant na Euru Kušan. Čak ni u prvoj fazi utakmice nisu lake, nema odmora, nema lako ćemo, i tko izdrži pritisak non stop igranja u velikoj je prednosti. Ono što već znamo, Martinović nam nije na raspolaganju, rame će morati na popravak, za njega je najvažnije da se što prije oporavi. Bez koga se mora, mora se.

Francuska ima uporište u dva brata Karabatića, sjajno su protiv Njemačke igrali Mem, Mahe, Prandi, Nikola Karabatić. Na vratima je odlični Remy Desbonnet, lijevo krilo Hugo Descat, sjajan u kontri, a tek Dylanu Nahiu... Moćni su Francuzi na crti, tu praši Fabregas, vanjska linija je također jaka, moćna. Iza sebe ova reprezentacija ima tri olimpijska zlata, šest puta su bili svjetski prvaci i tri puta najbolji na Euru. Postolje im je kao drugi dom. Zadnjih 30 godina dominantni su u svjetskom rukometu. Zadnji smo ih put pobijedili upravo u Kolnu 2019. na Svjetskom prvenstvu (23-20), a posljednji put od njih izgubili 2022. na Europskom prvenstvu u Szegedu 22-27. Hrvatski rukometni savez pripremio je izjave aktera današnjeg susreta.