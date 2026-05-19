Liječnici tvrde: Ovo je najbolji jutarnji napitak za zdravlje jetre

Liječnici sve češće upozoravaju koliko je zdravlje jetre važno za cijeli organizam, budući da upravo taj organ sudjeluje u uklanjanju toksina, regulaciji metabolizma i proizvodnji energije. Iako masna prehrana, alkohol i prekomjeran unos šećera mogu ozbiljno opteretiti jetru, stručnjaci tvrde da određene navike mogu pomoći njezinu očuvanju.

Među njima se posebno izdvaja – kava.

Hepatolozi navode kako istraživanja pokazuju da svakodnevno ispijanje kave može pozitivno utjecati na zdravlje jetre. Dr. Raffi Karagozian istaknuo je da postoje dokazi kako redovita konzumacija kave poboljšava funkciju jetre, a istraživanje objavljeno 2021. godine pokazalo je da osobe koje piju kavu imaju 21 posto manji rizik od razvoja kronične bolesti jetre u odnosu na one koji je ne konzumiraju.

Stručnjaci objašnjavaju da kava sadrži antioksidativna i protuupalna svojstva. Prema riječima dr. Hatefa Massoumija, neka istraživanja povezuju konzumaciju kave s manjim rizikom od fibroze jetre, ciroze pa čak i raka jetre.

Dr. Kenneth Rothstein preporučuje dvije do tri šalice kave ili čaja dnevno te naglašava kako pozitivan učinak postoji i kod kave bez kofeina. Dodaje da antioksidansi iz kave i čaja mogu pomoći u zaštiti jetre.

Liječnici ipak upozoravaju da je najbolji izbor crna kava, bez velike količine šećera i dodataka poput zaslađenih sirupa i punomasnih vrhnja.

Uz kavu, stručnjaci za zdravlje jetre preporučuju mediteransku prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i smanjen unos alkohola kao ključne korake za očuvanje funkcije jetre.