Adio, Barbieri: Otišao je najpoznatiji bonvivan ovih prostora

U 77. godini preminuo je književnik i gastronom Veljko Barbieri, autor koji je desetljećima uspješno povezivao književnost, kulturu i gastronomiju te ostavio dubok trag u hrvatskoj književnosti i publicistici.

Barbieri je rođen u Splitu, a velik dio njegova stvaralaštva bio je snažno vezan uz Dalmaciju i mediteransku baštinu. Kroz knjige, eseje i televizijske emisije često je pisao o dalmatinskoj kuhinji, običajima i identitetu, promatrajući hranu kao važan dio kulturne i povijesne priče Mediterana.

Tijekom karijere napisao je brojne pripovijetke, romane, eseje te kazališna, radijska i televizijska dramska djela. Bio je član Društva hrvatskih književnika i Zajednice hrvatskih umjetnika, no najveću prepoznatljivost stekao je kroz svoj rad posvećen gastronomiji.

Široj publici posebno je ostao poznat po televizijskom serijalu “Jelovnici izgubljenog vremena”, koji se godinama emitirao na Hrvatskoj televiziji. Kroz emisiju je gledateljima približavao stare recepte, običaje i gotovo zaboravljena jela, istodobno govoreći o načinu života i tradiciji prošlih vremena. Hranu nije prikazivao samo kao kulinarski užitak, nego kao dio šire priče o društvu i civilizaciji.

Najpoznatiji bonvivan ovih područja

Pisao je i kolumne za tjednik Nacional, iz kojih su nastali “Kuharski kanconijeri I-IV”, među najpoznatijim djelima hrvatske gastroliterature. Knjige su objavljene u više izdanja i prevedene na nekoliko jezika, a Barbieriju su donijele i međunarodno priznanje. U Švedskoj je 2005. godine osvojio prestižnu nagradu Gourmand World Cookbook Award u kategoriji mediteranske kuhinje, namijenjenu autorima “koji kuhaju perom”.

Autor je i niza poznatih gastronomskih naslova poput “134 male priče o hrani”, “100 mitova o hrani” i “Priča o dalmatinskoj kuhinji”. Posebno se istaknula zbirka “134 male priče o hrani”, koja je 2003. godine na sajmu knjiga u Barceloni proglašena najboljom knjigom u kategoriji književnosti o hrani.

Veliku pozornost privukla je i njegova opsežna kuharica “Hrvatska kuhinja”, proglašena 2013. najboljom domaćom kuharicom te uvrštena među finaliste Gourmandova izbora najboljih kuharica svijeta. U knjizi je okupio više od 600 recepata iz svih dijelova Hrvatske, nastojeći sačuvati tradicionalna jela i približiti ih novim generacijama.

Veljko Barbieri ostat će upamćen kao autor koji je kroz književnost i gastronomiju pričao priče o ljudima, običajima i prostoru, uvjeren da hrana nikada nije samo hrana, nego dio identiteta i sjećanja jednog vremena.