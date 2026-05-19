Danas je posljednji ispraćaj ubijenog Luke Milovca. Evo osmrtnice

Danas će na groblju sv. Ivana u Badnju kod Drniša biti održan posljednji ispraćaj 19-godišnjeg Luke Milovca, koji je tragično preminuo 16. svibnja.

Prema osmrtnici, pogrebna povorka kreće u 17 sati iz mrtvačnice, a od mladog Luke opraštaju se neutješni članovi obitelji, rodbina i prijatelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– S vjerom u uskrsnuće i život vječni, te neizmjernom tugom i boli, javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je dana 16. svibnja 2026. godine, u 19. godini života, tragičnom smrću napustio naš dragi i neprežaljeni sin, brat, unuk, nećak i prijatelj – stoji u osmrtnici.

Od Luke se opraštaju majka Mara, otac Darko, brat Ivan, djed Mile, bake Kata i Boja te ostala mnogobrojna obitelj i prijatelji.