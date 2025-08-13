Važna vijest za stanovnike Hvara, vezana je uz otočne iskaznice

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava otočane da je otpočela provedba Pilot projekta povlaštenog prijevoza za stanovnike Hvara na linijama bez obveze javne usluge koje Hvar povezuju sa Splitom.

Prilikom ukrcaja na katamaran obavezno je predočiti kartu i otočnu iskaznicu temeljem koje je izdana karta.

"Ovim putem zahvaljujemo na podršci Agenciji za obalni linijski pomorski promet, kao i brodarima TP Line, Kapetan Luka i Jadrolinija na dobroj volji da se provede ovaj Pilot projekt, obzirom da povlašteni prijevoz na ovim komercijalnim linijama ide na teret brodara", poručili su