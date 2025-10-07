Važan poziv iz Grada Sinja: Mjesni odbori moraju dostaviti planove za 2026.!

Sukladno članku 86. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/21), koji propisuje obvezu donošenja Programa rada vijeća mjesnih odbora za kalendarsku godinu, te uzimajući u obzir da je u tijeku izrada prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2026. godinu, pozivaju se svi predsjednici vijeća mjesnih odbora s područja Grada Sinja da najkasnije do 21. listopada 2025. godine dostave svoje programe rada za sljedeću godinu - izvijestio je Grad Sinj na službenoj stranici.

- Pozivamo i sve članove mjesnih odbora da se uključe u proces izrade Programa rada te da kontaktiraju svoje predsjednike vijeća mjesnih odbora - zaključili su.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poziv za izradu Programa rada VMO za 2026