Vatrogasci u Splitu imali pet intervencija u 24 sata, ispumpavali vodu i gasili požare

U protekla 24 sata, od 5. siječnja u 6 sati do 6. siječnja u 6 sati, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u pet različitih događaja na području grada, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prva intervencija zabilježena je u 7.25 sati, kada je došlo do požara smeća u kamionu Čistoće na Zagorskom putu. Vatrogasci su ubrzo lokalizirali požar i spriječili njegovo širenje.

Tijekom dana intervenirali su i zbog poplave u objektu u Biokovskoj ulici, a nešto kasnije uklonjeno je i stablo koje je palo na prometnicu na Meštrovićevu šetalištu.

U večernjim satima vatrogasci su u KBC-u Firule pomogli pri skidanju prstena s ruke, dok je posljednja intervencija zabilježena u 21.30 sati, kada je obavljeno otvaranje stana u Mihanovićevoj ulici.

Osim intervencija na području Splita, Županijski vatrogasni operativni centar zaprimio je i više dojava s područja županije. U Sinju je ispumpavana voda iz podruma, u Dicmu je izbio požar na stupu za prijenos električne energije, u Kaštel Sućurcu zabilježena je poplava u objektu, dok je u Selcima gorjelo smeće u kontejneru. Sve intervencije obavili su lokalni vatrogasci.