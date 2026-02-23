Vatrogasci, kuhari i konobari u spektakularnoj borbi za titulu na najprestižnijem kulinarskom festivalu Jadrana!

Jedno od najprestižnijih kulinarskih natjecanja i gastronomskih festivala u ovom dijelu Europe – Biser mora – održat će se od 17. do 21. ožujka 2026. godine u hotelima Svpetrvs Hotels u Supetru na otoku Braču.

Ova međunarodna manifestacija, u organizaciji Šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER), već više od dva desetljeća okuplja vrhunske kuhare, konobare i druge ugostiteljske profesionalce, kao i učenike ugostiteljskih škola i učilišta, pružajući im priliku za odmjeravanje znanja i vještina, stručno usavršavanje te razmjenu iskustava s kolegama iz cijelog svijeta. Uz natjecateljski dio, brojni masterclassovi, stručne radionice, prezentacije i degustacije otvoreni su i za javnost, pa festival svake godine postaje mjesto susreta struke, lokalne zajednice i gostiju te snažna inspiracija za novu turističku i gastronomsku sezonu.

Ovogodišnje, 21. izdanje donosi prvo natjecanje u kuhanju za vatrogasce, individualno natjecanje osoba s invaliditetom te novi format natjecanja u ugostiteljskim zanimanjima pod nazivom Konobarski izazov.

Vatrogasni Big Pan Challenge natjecanje je namijenjeno vatrogasnim timovima iz Hrvatske i inozemstva. Tročlane ekipe imaju ukupno dva sata i trideset minuta za pripremu i kuhanje, a cilj je pokazati kako kuhanje može biti oblik zajedništva, timskog rada i kreativnosti.

„Populariziranje umjetnosti kuhanja iznimno je važno u našoj kulturi, a kuhanje uvijek spaja ljude. Ove smo godine pozvali vatrogasne timove da pokažu što rade kada imaju vremena za druženje i kako kuhanje može biti pravi team building. Timski je to sport pa će se ekipe natjecati istovremeno, a Biser mora dobit će i dodatnu dimenziju sigurnosti – savjete kako izbjeći neželjene situacije u kuhinjama te kako reagirati u izvanrednim okolnostima. Sigurnost prije svega!“, istaknula je organizatorica Alma Hrašić Bremec.

Festival dodatno naglašava inkluzivnost kroz novo individualno natjecanje osoba s invaliditetom, osmišljeno s ciljem jačanja samopouzdanja sudionika, primjene stečenih znanja i njihove aktivnije integracije u svijet rada. Sudjeluju učenici ugostiteljskih i strukovnih škola, korisnici ustanova socijalne skrbi te individualni natjecatelji uz podršku mentora ili asistenata, a u zadanoj temi „Moje omiljeno jelo“ pripremaju vlastita jela koristeći dostupne i sezonske namirnice.

„Uključivanje osoba s invaliditetom u rad ugostiteljskih objekata donosi višestruke koristi – poslodavcima, zaposlenicima i društvu u cjelini. Natjecatelji će pokazati što sve mogu i koliko mogu biti važan kotačić u osiguravanju kontinuiranog rada i izvrsne usluge“, dodala je Bremec.

Posebna pažnja posvećena je i restoranskom servisu kroz novo strukovno natjecanje Konobarski izazov, koje stavlja naglasak na znanje, preciznost i profesionalne vještine konobara i konobarica kao ključnog dijela cjelokupnog gastronomskog doživljaja. Natjecatelji će demonstrirati senzorne sposobnosti, tehniku i poznavanje standarda posluživanja, čime se dodatno promovira izvrsnost u svim segmentima ugostiteljstva.

„Počašćeni smo povjerenjem koje nam sudionici godinama ukazuju dolazeći iz brojnih zemalja svijeta. Vjeruju u program koji pripremamo, a ove godine najavljujemo niz edukacija, od suvremenih kulinarskih tehnika i molekularne kuhinje do radionica vina i jakih alkoholnih pića, nacionalnih prezentacija, predstavljanja kuharica i razmjene iskustava“, naglasila je Bremec.

Organizator festivala je Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER), uz podršku partnera, s ciljem promocije ugostiteljskih zanimanja i kontinuiranog unapređenja kuharske struke. Festival je 2006. godine utemeljio Miro Bogdanović s timom, a od 2010. manifestacija se održava na Braču, gdje je izrasla u jedno od najznačajnijih regionalnih okupljanja kulinarskih profesionalaca.

ŠKMER-ove edukacije razvijene su u sklopu projekta Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu, uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Više informacija o prijavama, pravilima i smještaju dostupno je na: https://skmer.hr/biser-mora-medunarodni-kulinarski-festival/