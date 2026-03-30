Vatrogasci jučer imali intervenciju i u splitskoj bolnici!

U posljednja 24 sata, vatrogasci na području Splita i županije imali su više intervencija.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita u 13:46 sati intervenirala je na Firulama, gdje su vatrogasci na hitnom prijemu KBC-a Split uklanjali prsten s otečene ruke pacijentice. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Istoga dana u 20:18 sati zabilježen je požar smeća u kontejneru u Ulici Gradiščanskih Hrvata, koji su ugasila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Splita nije imalo zabilježenih intervencija.

Na području županije zabilježeno je nekoliko događaja. U Krušvaru na predjelu Trapošnik brdo u 10 sati izbio je požar otvorenog prostora u kojem je opožareno 2,5 hektara trave i raslinja. Požar je lokaliziran u 13:15 sati, a potpuno ugašen u 13:50 sati. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a „Sv. Jakov“ Dicmo s dva vozila i četiri vatrogasca.

U Majdanu je u 18:06 sati izbio požar dimnjaka, a intervenirali su vatrogasci DVD-a Solin.

Istoga dana u 18:10 sati u Krušvaru je izbio još jedan požar otvorenog prostora. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Dicmo i DVD-a Trilj, a požar je ugašen u 20:25 sati. Opožareno je oko četiri hektara trave i niskog raslinja.

U Bajagiću je u 20:48 sati zabilježen požar oranice u kojem je izgorjelo oko 600 četvornih metara trave, a ugasili su ga vatrogasci JVP-a Sinj.

U Glavicama je u 21:44 sati zabilježena prometna nesreća na kojoj su intervenirali vatrogasci JVP-a Sinj.