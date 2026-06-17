Vatrogasci gasili požare u Splitu i zaleđu: Grom izazvao vatrenu stihiju kod Muća

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirali su zbog požara, prometnih nesreća i posljedica nevremena. Najveći požar zabilježen je u Gizdavcu, gdje je uslijed udara groma izgorjelo oko hektar trave i niskog raslinja.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 13:20 sati zbog požara polupodzemnog kontejnera u Ulici Kroz Smrdečac. Na teren je izašlo jedno vozilo s trojicom vatrogasaca.

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Istoga dana, u 20:30 sati, vatrogasci su gasili i požar oko deset četvornih metara trave u Bračkoj ulici u Splitu. I na toj intervenciji sudjelovalo je jedno vozilo JVP-a Split s trojicom vatrogasaca.

Na području županije zabilježeno je nekoliko događaja koji su zahtijevali intervenciju vatrogasaca. U Hrvacama je u 13:01 sati došlo do prometne nesreće, a na mjesto događaja izašli su pripadnici JVP-a Sinj s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Najzahtjevnija intervencija dogodila se u Gizdavcu, predio Baraći, gdje je u 15:04 sati izbio požar otvorenog prostora uzrokovan udarom groma. Vatra je zahvatila oko jednog hektara trave i niskog raslinja, a u gašenju su sudjelovala tri vozila i šest vatrogasaca DVD-a Muć. Požar je lokaliziran u 17 sati, dok je u potpunosti ugašen sat vremena kasnije.

Kasno navečer, u 22:25 sati, vatrogasci su intervenirali i u Kaštel Kambelovcu nakon sudara dvaju automobila. U akciji su sudjelovali pripadnici DVD-a Gomilica, DVD-a Kaštela i DVD-a Mladost.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u izvještajnom razdoblju nije bilo intervencija dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Splita.