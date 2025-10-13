Vatrena noć na TTTS-u: Planulo teretno vozilo, interveniralo 12 vatrogasaca

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije i protekla su 24 sata imali niz tehničkih i požarnih intervencija, od otvaranja stanova do gašenja požara na otvorenom prostoru i vozilima.

Na području Splita pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su tri puta.

U 6:55 sati zabilježena je tehnička intervencija u Makarskoj ulici zbog otvaranja stana, u kojoj je sudjelovalo tri vatrogasca s jednim vozilom.

U 17:16 sati izbio je požar trave i niskog raslinja na površini od oko 20 četvornih metara na Marangunićevu šetalištu, u Park-šumi Marjan. Požar je gasilo deset vatrogasaca iz JVP-a Split i tri vatrogasca iz DVD-a Split.

U 2:52 sata na području TTTS-a izbio je požar teretnog vozila, koji su gasili devet vatrogasca s dva vozila iz JVP-a Split te tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Split.

Dobrovoljna vatrogasna društva grada Splita imala su dvije intervencije.

DVD Žrnovnica u 11:06 sati izašao je na dojavu o mogućem požaru ispred kuće u Ulici Put sv. Jure 10, no nije bilo potrebe za intervencijom.

U 16:10 sati DVD Slatine obavio je izvid u Žednom zbog neprijavljenog spaljivanja na otvorenom prostoru. Osoba je upozorena.

S područja županije dojavljeno je nekoliko manjih intervencija

U Supetru su vatrogasci DVD-a Supetar u 8:39 sati ispumpavali brod, na intervenciji su bila dva vatrogasca s jednim vozilom.

U Korušcima je u 15:42 sati gorjela hrpa smeća i dasaka površine oko 3x3 metra, a požar su ugasila dva vatrogasca s jednim vozilom DVD-a Zagora.

U Blatu na Cetini u 16:24 sati planuo je požar trave i niskog raslinja na površini od oko 300 četvornih metara, koji su do 16:50 sati ugasili vatrogasci DVD-a Gata, njih petorica s jednim vozilom.

U mjestu Drum u 15:08 sati došlo je do požara dimne kužine, a požar su do 16:40 sati ugasili četiri vatrogasca s dva vozila JVP-a Imotski.