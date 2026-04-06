Vaterpolo u najgrubljem izdanju: Bukićevu ozljedu teško je gledati

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija uvjerljivo je otvorila nastup na turniru Svjetskog kupa Divizije 1 pobjedom protiv SAD-a (16:7), no utakmicu je zasjenila ozljeda Luke Bukića koja je u prijenosu, ali i na fotografijama izgledala prilično strašno..

Na samom kraju susreta došlo je do neugodne situacije kada je Bukić zadobio udarac prstom u oko.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Hrvatskog vaterpolskog saveza objavili su fotografije ozljede uz upozorenje da prizori nisu za svakoga.

“Ako ne voliš ovakve prizore – preskoči. Ovo je vaterpolo u svom najrealnijem izdanju”, poručili su.

Slijede pretrage

Iako udarac na prvu može zvučati bezazleno, fotografije pokazuju koliko situacija može biti ozbiljna.

Iz stožera reprezentacije javljaju kako je Bukić dobro te da nema vidljivog oštećenja rožnice, no vid mu je trenutačno zamućen.

Zbog prirode ozljede slijedi oporavak izvan bazena, kao i dodatne liječničke pretrage.

Gruba realnost vaterpola

Ovaj incident još jednom je podsjetio koliko vaterpolo, unatoč dojmu, može biti fizički zahtjevan i grub sport.

Objavu dijeli Hrvatski vaterpolski savez 🇭🇷 (@cro_wp)