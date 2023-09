Varaždin golom iz penala prekinuo pobjednički niz Gorice

Varaždin je na domaćem terenu pobijedio Goricu 1:0 u desetom kolu SuperSport HNL-a. Strijelac jedinog pogotka bio je Igor Postonjski, koji je u prvom poluvremenu realizirao kazneni udarac. Time je prekinut niz od tri uzastopne pobjede Gorice, čiji je trener Dinko Jeličić i koja je ostala na četvrtoj poziciji s 15 bodova.

S druge strane, momčad trenera Marija Kovačevića privremeno je skočila na petu poziciju. Varaždinci imaju 14 bodova, a poraz nisu doživjeli četiri kola u nizu. Pritom su ostvarili dvije pobjede i dva neriješena rezultata.

Postonjski zabio iz penala

Gorica je bolje ušla u utakmicu. Solidne prilike imali su Krešimir Krizmanić i Nikola Vujnović, no jednom je dobro reagirala domaća obrana, a drugi put golman Oliver Zelenika. Varaždinci su prvi udarac u okvir gola imali u 26. minuti, i to iz kaznenog udarca, piše Index.

Igor Postonjski u prazan prostor gurnuo je loptu za Domagoja Drožđeka, kojega je srušio golman Gorice Ivan Banić. Glavni sudac utakmice Duje Strukan odmah je pokazao na bijelu točku. Precizan iz kaznenog udarca za vodstvo domaćina bio je kapetan Postonjski.

Do kraja prvog poluvremena istaknuo se snažan udarac Agona Elezija. Varaždinski veznjak snažno je tukao s 20-ak metara. No, kako je lopta išla po sredini, tako ju je Banić uspio zaustaviti. Na odmor se otišlo s minimalnom prednošću domaćih igrača.

Bolja Gorica nije izjednačila u drugom poluvremenu

Filip Mrzljak u 54. minuti bio je zaslužan za dotad najbolju šansu Gorice na utakmici. Probio je desnu stranu i ubacio u sredinu. Vujnović je dotrčao na prvu stativu, ispred svojeg čuvara, i puknuo. No, dobro postavljeni Zelenika spriječio je izjednačenje.

Dino Štiglec ubacio je na drugu stativu u 62. minuti. Vujnović je iz teške situacije pucao glavom, što je Zelenika fantastično obranio. Gosti su pucali i nakon odbijanca, ali je Luka Jelenić izbio loptu i spriječio siguran gol. U nastavku akcije probao je Jurica Pršir. Varaždinci su blokirali i taj pokušaj, piše Index.

Varaždin je odigrao slabo drugo poluvrijeme i gotovo nije imao ozbiljnu šansu. Trener Jeličić uvodio je napadače kako bi došao barem do boda, no domaćin je zadržao prednost iz prvog dijela i došao do pobjede.

Standings provided by Sofascore