Varao na aplikaciji za dostavu hrane pa više od tisuću puta jeo besplatno

Domišljati 38-godišnji Japanac Takuya Higashimoto uhićen je pod sumnjom za prevaru nakon što je iskoristio propust u aplikaciji za dostavu hrane te nezakonito primio više od tisuću dostava, a da za njih nije platio.

Radio je to više od dvije godine tako što je iskorištavao politiku otkazivanja narudžbi velike japanske platforme za dostavu hrane Demae-can kako bi dobivao besplatne obroke, njih ukupno više od tisuću, prenosi N1.

I prevaru tog nezaposlenog muškarac iz Nagoje u prefekturi Aichi bilo je vrlo teško otkriti. Istražitelji su utvrdili da je prevarant koristio čak 124 računa na aplikaciji, od kojih su mnogi bili registrirani pod lažnim imenima i izmišljenim adresama.

Higashimoto je obično koristio prepaid kartice za registraciju računa, a članstvo bi otkazao nekoliko dana kasnije. Zbog toga je platformi bilo iznimno teško otkriti i zaustaviti njegovu prevaru, koja je prouzročila štetu veću od oko 20.000 eura.

Uvijek je naručivao hranu biranjem opcije beskontaktne dostave. Nakon što bi hrana stigla, lažno bi tvrdio da narudžbu nikada nije primio te bi zatražio povrat novca.

Primjerice, 30. srpnja Higashimoto je otvorio novi račun na aplikaciji koristeći lažno ime i adresu te je uspio dobiti povrat od 16.000 jena (oko 90 eura) nakon što je tvrdio da mu sladoled, bento obroci i pileći odresci nisu dostavljeni.

"Isprva sam to učinio iz znatiželje. Nisam mogao prestati kad sam osjetio korist", priznao je Higashimoto policiji nakon što je početkom ovog mjeseca uhićen.

Japanski prevarant, koji je već nekoliko godina bio nezaposlen, naposljetku je uhićen i službeno optužen za prevaru. Njegove dvogodišnje besplatne gozbe potaknule su Demae-can da uvede sustav za otkrivanje neuobičajenih aktivnosti i sprečavanje sličnih prijevara u budućnosti.