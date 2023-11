[UŽIVO] ODRŽAVA SE TEMATSKA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SDŽ Govori se o demografiji: "Broj živorođenih iz godine u godinu pada"

U Splitu se danas održava 23. (tematska) sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Dnevni red

1. Uvodno izlaganje predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

2. Izlaganje predstavnika Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade (gđa. Željka Josić, dr.med., državna tajnica i gđa. Emina Kovačević, tajnica kabineta)

3. Izlaganje župana Splitsko-dalmatinske županije

4. Izlaganje doc.dr.sc. Stjepana Šterca, profesora i demografa

5. Izlaganje prof.dr.sc. Zdenka Babića, profesora na Pravnom fakultetu, Sveučilišta u

Zagrebu

6. Izlaganje gđe. Ruže Kovačević Bilić, privremene pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Trogira

7. Izlaganje gosp. Ive Radice, gradonačelnika Grada Visa

8. Izlaganje gosp. Perice Bosančića, načelnika Općine Dugopolje

9. Izlaganje gđe. Petre Radić, načelnice Općine Podgora

"Prema zadnjem popisu stanovništva dobili smo određene podatke. Nismo s njima najsretniji, no ono što smo znali je da će doći do određenog pada broja stanovnika. To se i dogodilo. Ono što nam se događa je da broj živorođenih iz godine u godinu pada. Covid je donio da se povećava i broj umrlih, no to je sada u padu. Hrvatsko stanovništvo je staro. Suočili smo se s još jednom pojavom, a to je da se naše malo tržište rada otvorilo i tada smo počeli bilježiti negativni saldo - puno više ljudi se iseljava, a manje useljava. Gubili smo one mlade, radno sposobne ljude. Trebamo voditi računa kako privući ljude, ali i kako zadržati postojeće stanovnike", kaže državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

Usporedila je SDŽ s Finskom. Kaže da SDŽ, baš kao i Finska, ima sve što jednoj državici treba.

Šolta, Podstrana i Sutivan su općine SDŽ koje bilježe porast broja stanovništva, dok su Gradac, Prgomet i Cista Provo one koje su izgubile najviše stanovnika, navela je Josić.

Što se tiče osoba koje su se doselile od 2022. godine, većina je stranaca.

Trenutno je u izradi javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu.

"Odlučili smo povećati broj razreda, korisnika i proračunsku osnovicu. Povećat ćemo broj korisnika. Dječji doplatak će moći ostvarivati oni koji imaju 619 eura po članu, do sada je to bilo nešto više od 300 eura. Sva djeca koja imaju teškoće sa zdravljem dobit će svoje mjesto u zakonu. Svi naši korisnici koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, moraju se vještačiti za svaku kategoriju. Dogovorno sa socijalom smo riješili da ta djeca dobiju svoj dio i da se jednom vještače", kaže Josić.

Navela je da se kontinuirano ulaže na području SDŽ.

Navela je zatim i mjere jedinica lokalne samouprave na području SDŽ.

"Tu je tvoj dom je jedan od najuspješnijih projekata jer se odnosi na ruralna područja", kazala je državna tajnica.

Istaknula je neke zanimljive mjere u pojedinim općinama.

Za kraj je navela da je njezin ured otvoren za suradnju sa svima.

Nakon državne tajnice za govornicu je stigao župan SDŽ Blaženko Boban.

"Demografija je nulti problem u RH, ali i u cijeloj Europi. Mislim da smo jedino tijelo koje ima tematsku sjednicu o ovom problemu. Mislim da nijedna županija nije imala tematsku sjednicu na ovu temu", kazao je na početku župan Boban.

Kaže da imamo puno primjera dolaska mladih ljudi u RH, ali češće čitamo o onima koji odlaze.

"Ovo je porazna brojka, broj novorođenih pada. 2021. godine bilo je 6005 umrlih, to je znak da je covid ostavio trag. Pada broj rođenih, ali to je zbog egoizma. Rijetko ćete vidjeti obitelji s više djece, postali smo egoistični, to je moj osobni stav", kaže župan Boban.

Nabrojao je zatim projekte koje županija provodi. Jedan od njih je Tu je tvoj dom.

"Najviše ugovora ostvareno je na imotskom i sinjskom području", naglasio je Boban.

Naveo je da je 2018. godine uvedena mjera potpore za novorođenu djecu, kao i da je najnoviji projekt "Budi tu" koji pomaže obiteljima s troje ili više djece koja se školuju. Još su tu mjere besplatnih udžbenika, marendi,..., a u planu su i vaučeri za izvanškolske aktivnosti djece.

"Back to the roots" je naziv projekta koji bi uskoro trebao u realizaciju. Želi se privući naše ljude iz inozemstva na način da će 30 ljudi šest mjeseci primati po 500 eura mjesečno.

Stjepan Šterc, profesor i demograf, kaže da je ovo prvi put da se o ovom pitanju otvori izvanredna sjednica.

"Mi demografski nestajemo", jasan je prof. Šterc.