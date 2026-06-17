Hrvatska i Engleska danas će od 22 sata igrati utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica će se igrati na stadionu AT&T u Dallasu.

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Sve detalje uoči utakmice pratite na Dalmaciji Danas.

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12:05 - Vinko Begović, istaknuti hrvatski trenera i čovjeka bogatog nogometnog puta za Dalmaciju Danas je najavio večerašnji susret između Hrvatske i Engleske.

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10:52 - Za Dalmaciju Danas razgovarali smo s Ivanom Gudeljom o utakmici s Engleskom i prisjetili se prošlih susreta.

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8:30 - Hajduk je jutros na svojoj Facebook stranici objavu posvetio Vatrenima te im zaželio sreću na Svjetskom prvenstvu.

"Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu", napisali su iz Hajduka. Dodajmo na kraju da su iz Hajduka objavili fotografije bivših igrača Hajduka u dresu Vatrenih, Marija Pašalića i Luke Vuškovića, te jedan prizor s reprezentativne utakmice Hrvatske na Poljudu.

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8:09 - Hrvatski navijači okupirali su ulice Dallasa. Pogledajte u video zapisu kako to izgleda.