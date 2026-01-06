Uzinić: "Trebamo reći 'ne' vlasti koja je sama sebi svrha"

Snijeg koji je zabijelio Rijeku nije spriječio vjernike da zajednički obilježe blagdan Bogojavljanja u riječkoj katedrali, piše Novi list. Svečano misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić koji je, između ostalog, govorio o radu na sebi samima, pomaganju drugima te o traženju Isusa i onda kada izađemo iz crkve.

Nadbiskup je rekao da svetkovina Tri kralja govori o Bogu koji se želi objaviti svim narodima svijeta, a upravo su trojica mudraca simbol tog univerzalnog poziva.

Odnos trojice mudraca prema vlasti

Oni su primjer bogotražitelja, ljudi koji se ne boje krenuti na dug i zahtjevan put kako bi pronašli Boga, a njihova poruka današnjem čovjeku je da se ne smijemo bojati ulagati trud u duhovni rast.

Također se dotaknuo odnosa trojice mudraca prema političkoj vlasti – kada su prepoznali njezinu zloupotrebu i sebičnost, odlučili su krenuti drugim putem.

"To nas uči kako trebamo imati poštovanja prema političkoj vlasti, moliti za političare i sudjelovati u životu društva, ali i znati reći 'ne' kada vlast postaje svrha samoj sebi, kada ugrožava čovjeka i njegovo dostojanstvo", poručio je nadbiskup.

Možda naša i najvažnija zadaća

Uzinić je spomenuo i predaju o četvrtom mudracu koji nije stigao u Betlehem jer se putem zaustavljao pomažući onima u potrebi. Upravo je u njima pronašao Boga koji je postao čovjek.

"Možda je to naša najvažnija zadaća: tražiti Isusa i nakon što iziđemo iz crkve – u svojim domovima, na ulicama, u onima koji su gladni, žedni, slabi i ranjeni", rekao je nadbiskup, dodajući kako vjera uključuje i spremnost da dopustimo drugima da pomognu nama.

Nadbiskup je potaknuo vjernike da čestitaju Božić onima koji ga slave po Julijanskom kalendaru.

"Mir Božji, Hristos se rodi" – zaželio je nadbiskup i pozvao na življenje mira u svakodnevici.