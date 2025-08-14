Uzimanje magnezija uz ove lijekove može biti opasno

Magnezij je mineral s brojnim zdravstvenim prednostima, no može ometati djelovanje određenih lijekova. Sve je popularniji jer se povezuje s olakšanjem grčeva u mišićima, boljim snom i jačanjem kostiju. Istraživanja pokazuju da može pomoći u prevenciji visokog krvnog tlaka, dijabetesa tipa 2, osteoporoze, migrena i nesanice, prenosi Index.

Međutim, važno je znati da uzimanje magnezija zajedno s nekim lijekovima može smanjiti njihovu učinkovitost ili izazvati nuspojave.

Lijekovi koji se ne bi trebali uzimati zajedno s magnezijem:

1. Antibiotici

Magnezij se može vezati za određene antibiotike (npr. ciprofloksacin, levofloksacin, doksiciklin, minociklin) i smanjiti njihovu apsorpciju. To može znatno umanjiti njihovo djelovanje.

Savjet: Uzimajte magnezij dva do šest sati prije ili poslije antibiotika i uvijek se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

2. Lijekovi za osteoporozu

Nedostatak magnezija povezan je s osteoporozom, ali istodobno može smanjiti apsorpciju lijekova poput alendronata.

Savjet: Ove lijekove treba uzimati na prazan želudac s vodom, a dodatke magnezija izbjegavati barem 30 do 60 minuta nakon uzimanja lijeka.

3. Lijekovi za krvni tlak

Magnezij može pojačati djelovanje blokatora kalcijevih kanala (npr. amlodipina) i uzrokovati prenizak krvni tlak. To može dovesti do vrtoglavice, nesvjestice ili ozbiljnijih problema.

Savjet: Prije kombiniranja magnezija i lijekova za tlak, posavjetujte se s liječnikom koji može prilagoditi dozu ili pratiti vaš tlak.

4. Diuretici

Diuretici djeluju različito s magnezijem. Diuretici Henleove petlje i tiazidni diuretici mogu smanjiti razinu magnezija, pa suplementi mogu biti korisni. Diuretici koji štede kalij mogu opasno povisiti razinu magnezija.

Savjet: Redovito kontrolirajte razinu magnezija u dogovoru s liječnikom.

5. Amfetamini

Lijekovi za ADHD i narkolepsiju (npr. Adderall) trebaju kiselo okruženje u želucu za dobru apsorpciju. Magnezij može povisiti pH želuca i promijeniti način na koji se lijek otpušta, što može izazvati nuspojave ili smanjiti učinkovitost.

Savjet: Razmaknite uzimanje magnezija i amfetamina za nekoliko sati.

Odmah se javite liječniku ako primijetite upornu mučninu ili povraćanje, izrazit umor ili slabost, spor ili nepravilan rad srca.