UŽASNA TRAGEDIJA Ubila se žena nakon što je snimljena kako obavlja nuždu na ulici

Banjalučanka D.M. izvršila je samoubojstvo, javlja tamošnja televizija ATV. Riječ je, kako navode, o ženi koja je prije nekoliko tjedana snimljena kako obavlja nuždu na ulici u Banjoj Luci.

Nakon što je video objavljen na mreži X (bivši Twitter), korisnici su je verbalno linčovali, navodi se.

Obitelj žene za ATV kaže da je pokrenula sve kako bi se pronašla osoba koja ju je neovlašteno snimala i eksploatirala snimku na društvenim mrežama.

Također, žena je navodno dobivala uvredljive poruke nakon što se snimka proširila, a obitelj želi da se dozna i tko joj je slao te poruke.

Sve je to, vjeruju, utjecalo na to da dođe do tragičnog čina., javlja Index.