Close Menu

Užas u SHNL-u: Igrač Varaždina udario glavom o travnjak, iznijeli ga na nosilima

U pokušaju skoka s Agbekpornuom, Latković je pao na leđa te prilikom pada udario glavom o travnjak

U 11. kolu HNL-a Varaždin je na svom terenu ugostio Slaven Belupo, a domaći su mogli povesti već u sedmoj minuti. Latković je snažno pucao, no lopta je promašila okvir gola. Samo tri minute kasnije isti se igrač našao u nezgodnoj situaciji, piše Gol.hr.

U pokušaju skoka s Agbekpornuom, Latković je pao na leđa te prilikom pada udario glavom o travnjak. Najboljem strijelcu Varaždina odmah je pružena liječnička pomoć.

Nakon nekoliko minuta na travnjaku iznesen je na noslima, a video pogledajte OVDJE.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0