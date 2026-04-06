Užas na Uskrsni ponedjeljak: Top usmrtio muškarca

Na Uskrsni ponedjeljak poslijepodne u Dvoru Veliki Tabor, na području Općine Desinić, dogodila se teška nesreća u kojoj je smrtno stradao muškarac tijekom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa, piše Zagorje.com.

Prema navodima svjedoka, top u više navrata nije opalio, a nakon što je ipak ispaljen, pri idućem punjenju došlo je do iznenadne detonacije. U tom trenutku stradao je muškarac koji je rukovao topom.

"Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor", rekao je jedan od svjedoka za Zagorje.com.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici hitne medicinske pomoći i policija. Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da je dojava zaprimljena u 15:15 sati putem Centra 112 te da su policijski službenici odmah upućeni na teren.

„U mjestu Hum Košnički, kod Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu. Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem“, poručili su iz policije za Zagorje.com.