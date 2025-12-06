Uz prigodne božićne napjeve upaljena druga adventska svijeća u Kaštelima

Druga adventska svijeća predstavlja mir, nazivamo je još betlehemska svijeća, a pali se u čast jaslica u kojima je mali Isus boravio u štali odmah po svom rođenju. I ove subote, tradicionalno, u đardinu u Kaštel Novom upaljena je betlehemska svijeća, a upalila ju je Nada Maršić, direktorica Turističke zajednice grada Kaštela.

Službu riječi i blagoslov svijeće predvodio je župnik župe sv. Petra Apostola iz Kaštel Novog, don Gabrijel Kamber. Ceremoniju paljenja svijeće uljepšali su Dječji župni zbor župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije iz Kaštel Štafilića i klapa učiteljica, Trpimirke iz Kaštel Gomilice izvodeći prigodne božićne pjesme.

Srednja škole Braća Radić iz Kaštel Štafilića izradila je adventski vijenac, a i ove subote su organizirana je mala zakuska za sve okupljene posjetitelje.