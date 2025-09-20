Uz ovaj sastojak jaja vam se više neće lijepiti za tavu

Koliko vam se puta dogodilo da se jaje zalijepi za tavu i pokvari doručak? Srećom, postoji jednostavan trik koji rješava ovaj problem i dodatno poboljšava okus i teksturu jaja, piše Krstarica.

Nije potrebno koristiti skupe sastojke ili komplicirane tehnike – sve što vam treba vjerojatno već imate u kuhinji, a to je pšenično brašno. Ovaj jednostavan dodatak ne samo da sprječava lijepljenje, već daje jajetu zlatnu, hrskavu koricu koju mnogi obožavaju.

Kako koristiti pšenično brašno:

Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri.

Dodajte malo ulja ili maslaca.

Pospite tanak sloj pšeničnog brašna po zagrijanoj površini.

Ravnomjerno rasporedite brašno po tavi.

Razbijte jaje i ispecite ga kao i obično.

Rezultat je jaje koje se lako odvaja od površine tave, sa zlatnom bojom i savršeno hrskavom teksturom. Ovaj mali trik čini pripremu jaja jednostavnom i ugodnom, tako da pšenično brašno može napraviti veliku razliku.

Konačno dobijete i čistu tavu i ukusan doručak.