Uvjetna zatvorska kazna vozaču koji je vozio alkoholiziran i bez položenog vozačkog ispita

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda su tijekom redovnog nadzora prometa u srijedu, 3. prosinca, oko 16,35 sati, u mjestu Zvekovica zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnjak.

Prometnom kontrolom je utvrđeno kako se radio o vozaču koji vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 0,61 g/kg.

Vozač je uhićen i odveden u prostorije policije nakon čega je, uz optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odveden na Općinski sud u Dubrovniku gdje je kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 10 dana - uvjetno na rok od jedne godine i novčanom kaznom od 390 eura.