Utemeljitelji HDZ-a: Prosvjedi pred privatnim domovima nisu prihvatljivi

Zajednica utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice upozorila je u subotu da prosvjedovanje pred privatnim domovima političara i javnih osoba predstavlja neprihvatljivu praksu koja narušava temeljne društvene vrijednosti, sigurnost i dostojanstvo obitelji.

U priopćenju za medije navode kako je pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed jedno od ključnih demokratskih prava, ali ističu da demokracija podrazumijeva i odgovornost te jasne granice, osobito kada je riječ o zaštiti privatnosti, obiteljskog života i mira doma.

„Dom mora ostati mjesto sigurnosti, a ne prostor političkog pritiska“, poručuju utemeljitelji HDZ-a, upozoravajući da se prosvjedi ispred privatnih kuća u pravilu ne usmjeravaju na argumentiranu javnu raspravu, nego prelaze u oblik osobnog pritiska, uznemiravanja i zastrašivanja, pri čemu su pogođeni ne samo javne osobe, nego i njihove obitelji, djeca, susjedi i šira zajednica.

Podsjećaju i na ustavne odredbe koje jamče zaštitu osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, naglašavajući da ta zaštita mora imati stvarni, a ne samo deklarativni karakter. Zbog toga smatraju opravdanim da nadležne institucije razmotre jasnije normativno uređenje i ograničavanje prosvjeda pred privatnim domovima, uz puno poštovanje slobode okupljanja.

Ističu kako takvo uređenje mora biti jednako za sve i lišeno dnevno-političkih motiva, posebno naglašavajući da se o toj temi govori u trenutku kada se prosvjedi održavaju pred domovima političara različitih političkih opcija.

Utemeljitelji HDZ-a poručuju da se prosvjede treba usmjeravati na javne prostore i mjesta donošenja odluka – ispred institucija, na trgovima i u središtima gradova – gdje politička poruka ima smisao i gdje se istodobno štite i javni interes i sigurnost sudionika.

U priopćenju se odbacuju i tvrdnje kojima se takvi incidenti nastoje pripisati Vladi ili HDZ-u, uz poruku da se dosljedno osuđuju prijetnje, zastrašivanje, provokacije i govor mržnje. Pozivaju političke i medijske aktere na razboritost, suzdržanost i odgovornu javnu komunikaciju, kao i na jasno distanciranje od praksi koje stvaraju pritisak na privatne živote.

„Razlike treba rješavati argumentima, ozbiljnim političkim raspravama i izborima, a ne pritiskom na obitelji“, zaključuje se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Ivica Tafra.