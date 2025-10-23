Utakmica na Rujevici odgođena zbog nezapamćenog potopa

Utakmica drugog kola Konferencijske lige između Rijeke i Sparte Prag je odgođena za neki drugi termin nakon što je ovog četvrtka prekinuta u 14. minuti. Igralo se tek nešto više od 13 minuta kada glavni sudac utakmice, Englez Robert Jones, poslao igrače u svlačionicu.

Postalo je u tim trenucima jasno da će uslijediti prekid, međutim nije se znalo je li riječ tek o kratkotrajnom prolongiranju ili definitivnoj odgodi.

Inače, u tih 13 minuta nogometa daleko od toga da je bilo nezanimljivo. Na natopljenom rujevičkom travnjaku gosti su bili ti koji su prvi zaprijetili, u šestoj minuti srpski napadač Veljko Birmančević je pobjegao obrani Riječana, istrčao pred riječkog vratara Damira Zlomislića i pucao, ali lopta je bila preslaba da bi se otkotrljala u mrežu, stigao ju je Mladen Devetak i otklonio opasnost.

U devetoj minuti zatresla se mreža Sparte, pogodio je Toni Fruk, ali uključio se VAR i potvrdio da je hrvatski reprezentativac bio u zaleđu i nije bilo ništa od pogotka.

Nedugo nakon što je poslije te VAR provjere dvoboj nastavljen, uslijedio je prekid.

Poslije nekog vremena sudac i delegat utakmice izašli su na travnjak kako bi ustanovili u kakvom se stanju nalazi.

Dok su oni utvrđivali ima li smisla nastaviti utakmicu, nogometaši su bili podijeljeni. Riječani su bili za to da se igra dok su Česi odbijali nastaviti dvoboj po takvom travnjaku, piše Gol.hr.