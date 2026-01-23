Ušuljali se među demonstrante pa krenuli ubadati: Miran skup kod Opere završio u kaosu i krvi

Šest osoba ozlijeđeno je u napadu nožem koji se dogodio u četvrtak navečer tijekom demonstracija u belgijskom lučkom gradu Antwerpenu, potvrdila je policija. Prema riječima glasnogovornika policije Woutera Bruynsa, dvije ozlijeđene osobe nalaze se u kritičnom stanju i zadržane su na liječenju u bolnici.

Napad se dogodio u blizini Operapleina (Opernog trga), gdje se ispred Opere okupilo oko 50 ljudi. Kako navodi lokalni list Het Laatste Nieuws, prosvjed je u početku protekao mirno, piše The Guardian.

Uhićene dvije osobe, istraga ide u smjeru pokušaja ubojstva

Policija je priopćila da su uhitili dvije osumnjičene osobe koje su, prema prvim saznanjima, bile među prosvjednicima. Slučaj se istražuje kao pokušaj ubojstva, a policija naglašava da se trenutačno ne tretira kao teroristički čin.

Istražitelji pregledavaju snimke nadzornih kamera (CCTV) kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i provjerili je li netko eventualno izbjegao uhićenje.

Više lokacija napada u okolici trga

Prema dostupnim informacijama, četiri ubodene osobe pronađene su na samom trgu, dok su još dvije ozlijeđene osobe pronađene u blizini, na području Rooseveltplaatsa i ulice Sint-Elisabethstraat, izvijestili su lokalni mediji.

Na mjestu događaja viđeni su forenzičari, a policija je građane pozvala da izbjegavaju šire područje Opernog trga dok traje očevid. Demonstranti su se okupili u znak podrške Kurdima u sjevernoj Siriji, gdje se kurdske snage, prema navodima, suočavaju s napredovanjem vladinih snaga. Tijekom prosvjeda vijorile su se zastave Kurdistanske radničke stranke (PKK) te nacionalne zastave.

Situacija se, prema dostupnim informacijama, pogoršala ubrzo nakon završetka okupljanja oko 19.20 sati po lokalnom vremenu. Orhan Kilic, glasnogovornik Navbela – organizacije koja predstavlja kurdsku dijasporu u Belgiji – rekao je da su na prosvjedu bili prisutni i obitelji, žene, mladi te djeca.

"Upravo dok se prosvjed raspuštao, kurdske prosvjednike napala je skupina muškaraca. Ti su se muškarci ušuljali među demonstrante i odjednom izvukli noževe te počeli nasumično ubadati ljude", izjavio je Kilic, dodajući kako smatra da je riječ o motiviranom napadu na zajednicu, a ne o izoliranom činu "besmislena nasilja", javlja The Guardian.

Policija poziva na oprez

Policija nastavlja s istragom i prikupljanjem dokaza, a više informacija očekuje se nakon analize snimki i ispitivanja uhićenih osumnjičenika. Građanima se savjetuje oprez i pridržavanje policijskih uputa na terenu.