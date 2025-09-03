Ustrajne čuvarice baštine ostvarile su još jednu ediciju koncerta "Bašćinski memento klape Tamarin"

U Solinu, u dvorani "President" hotela, ženska dalmatinska klapa Tamarin, prošli petak održala je drugu ediciju svog samostalnog koncerta pod nazivom „Bašćinski memento klape Tamarin“ uz goste koncerta (GMO) Gradski mandolinski orkestar Sanctus Domnio iz Splita, pod umjetničkim vodstvom Vladimira Lukasa, prof.

U dojmljivoj dvorani, koncert je započeo u intimnoj atmosferi prigušenog svjetla kada se na projektoru mogao pogledati kratki video s vokalisticama klape Tamarin, sniman u parku stare Salone prikazujući najljepše i prepoznatljive kutke Solina: od antičkog amfiteatra, Manastirina, vrta Tusculum, Gospinog Otoka, bazilike sv. Obitelji i sl. Nakon čega se svjetlo pozornice probudilo, na koju je zatim izasla voditeljica večeri mag. art. Marica Grgurinović, koja je ujedno i nekadašnja članica klape. Pozdravila je prisutne i slijedom svojih najava, ovu impresivnu večer glazbe, ispreplela je zanimljivim činjenicama i pričama o Tamarinkama i GMO Sanctus Domnio, koji su se na pozornici izmjenjivali sa svojim izvedbama. Posjetitelji su imali priliku čuti koncert glazbenog repertoara devet izvornih klapskih napjeva, od kojih „Ovamo dojdi sokole“ i „Garifule bili“ u obrađena Dinka Fia, „Divojka je ružu brala“ u obradi Vladana Vuletina, „Bila golubice“ u obradi Nikolaja Žličara itd. a koje javnost sve rjeđe ima priliku slušati u ovo moderno vrijeme i tri klapske skladbe poput „Samo pismu nosim autora stihova Pjera Mirića i autora glazbe, klapskog velikana, mo. Duška Tambače s kojim su Tamarinke dugo godina surađivale u vrijeme dok je bio njihov umjetnički voditelj i koji je upravo njima napisao ovu svoju posljednju novu skladbu, a sa skladbom „Zemlja“ autora stihova Jakova Dukića i glazbe Mojimira Čačije izazvale su u publici posebno oduševljenje.

GMO Sanctus Domnio je posjetitelje vidno impresionirao skladbama Vlade Sunka - Vrijacije na dalmatinsku temu br.1 "Plovi Barka" i Tomislava Kalebića – Fragmenti.

Pred sami kraj koncerta oba glazbena tijela su spojili svoja dva glazbena izričaja i publiku ganuli zajedničkim nastupom s pjesmom „Providenca“ autora glazbe Tonći Huljić, autorice stihova Vjekoslave Huljić , arr. Ivan Huljić, a kroz publiku se proširio val zvuka koja je zapjevaja zajedno sa njima.

Na samom kraju koncertne večeri prva sopranistkinja klape Rosita Martić obratila se nazočnima sa riječima zahvale svima na sudjelovanju i posjetiteljima na dolasku usprkos kiši i nevremenu, te je uručila i poklon iznenađenje maestru mandolinskog orkestra prof. Lukasu, u obliku zahvalnice i suvenira solinskog antičkog amfiteatra, a voditeljici koncerta također lijepi poklon i buket cvijeća te najavila post koncertni domjenak na kojem su se svi uzvanici imali prilike i podružiti.

Tamarinke nam govore:

Ovaj je festival kulture predhodne godine u svojoj prvoj ediciji započeo sa gostom dječe klape iz Omiša Matačićevi slavuji, ove godine sa splitskim GMO Sanctus Domnio,a Tamarinke opisuju ovaj koncert kao projekt kojeg planiraju održati svake godine sa željom da postane tradicijski. S vjerom kako će se prepoznati njegova vrijednost pa time slijedećih godina biti i osigurani osnovni uvjeti poput potrebne podrške financijskih izvora i sl. jer, kako nam kažu. „Kutura nije trošak, ona svojim velikim dijelom vrača društvu sve što se u nju ulaže.“.

„Dalmatinska klapa ima poslanje da čuva, njeguje i štuje dalmatinsku rič i pismu​. Volimo da se čuje i čuva, sa željom da mladost nastavlja tradiciju. Koncert je primjer i podsjetnik za javnost na kojem mogu učiti uživati u baštini klapskog pjevanja. ​Isto tako smo ga osmislile i kao priliku da svake godine, u vidu gosta koncerta, damo priliku drugima ​kako bi prezentira​li svoje vještine i rad. " - pojasnila nam je dugogodišnja vokalistica klape Ana Žižić iz Solina kojoj je od Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, 2021. godine uručeno priznanje za preko 40 godina​ amaterskog klapskog pjevanja, kada joj je direktor Festivala uručio plaketu s povijesnim grbom Grada Omiša za iznimni doprinos u prezentaciji i očuvanju klapskog pjevanja i same dugogodišnje suradnje sa ovim najprestižnijim nacionalnim festivalom klapskog pjevanja.

„GMO Sanctus Domnio ​iz Splita koji je osnovan 1990. godine s namjerom višestruke odgojne zadaće i kulturne obnove mladih naraštaja i klapa Tamarin iz Solina koja je godinu dana mlađa od orkestra, okupila se 1991. godine sa gotovo istim ciljem čuvanja prepoznatljivog dalmatinskog identiteta bašćinskog klapskog pjevanja sa željom afirmiranja cijele zajednice, osobito mladih da se aktivno uključuju očuvanje tog našeg kulturnog blaga. Kao klapa primarno radimo na repertoaru izvornih klapskih napjeva koje nam vjerno donosi naša maestrina dr. sc. Jelena Buble, prof. iz Trogira i onda na našim klapskim probama učimo i puno vježbamo. Napravimo nekad izlet u radu i ​p​rema ​p​onekoj novoj klapskoj skladbi ili obradi popularne pjesme, ali uvijek isključivo u klapskom formatu." - priča nam prvi sopran klape Tamarin Rosita Martić iz Splita.

Napominje nam i to kako je ovaj hvale​vrijedan projekt podržan kroz javni natječaj Grada Solina, isto tako i Splitsko-dalmatinske županije kojima se zahvaljuje, bez kojih bi, kako kaže, realizacija bila puno teže ostvariva.

Za kraj citat koji svu važnost ovog prijekta izvrsno opisuje:

„Što je tradicija? To je napredak koji je postignut jučer, jer će napredak koji moramo postići predstavljati sutrašnju tradiciju.“

- Papa Ivan XIII