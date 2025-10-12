USPJEŠNO ZAVRŠIO 9. MEMORIJALNI TURNIR MINI RAGBIJA "MIHOVIL RADJA" Nada u gotovo svim kategorijama osvojila prvo mjesto

Ovaj vikend 11. i 12.10. održan je veliki međunarodni 9. Memorijalni turnir u mini ragbiju Mihovil Radja. Na turniru je sudjelovalo 200 djece iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine .Iako rezultat na ovim festivalima ragbija nije u prvom planu ipak ćemo navesti poredak u svim igračkim kategorijama:

U8 (ekipe do 8 godina)

RK Nada RK Makarska rivijera RK Nada A/RK Brač RK Sinj

U10 (ekipe do 10 godina)

RK Nada RK Makarska Rivijera RK Sinj RK Makarska Rivijera

U12 (ekipe do 12 godina)

RK Čelik RK Nada/RK Brač RK Sinj RK Makarska Rivijera RK Brač/RK Ljubljana/RK Dubrovnik

U14 (ekipe do 14 godina)

RK Nada RK Čelik RK Dubrovnik RK Makarska Rivijera/RK Brač RK Sinj

Mladi ragbijaši su dva dana uživali na Nadinom igralištu, a i van njega, upoznavajući ljepote grada Splita. Organizator RK Nada zahvaljuje svim klubovima koji su došli na turnir i tako uveličali ovu feštu od ragbija, na kojoj su djeca stekla nova prijateljstva od kojih će neka potrajati i cijeli život.

Zahvala ide i svim sucima, liječnicima, volonterima i roditeljima koji su pomogli u organizaciji turnira.

Ministarstvo turizma i sporta je financijski pomoglo organizaciju ovog najvećeg turnira mini ragbija u Hrvatskoj. Svi ragbijaški klubovi koji su sudjelovali na turniru su puni riječi hvale za organizaciju te se nadaju dogodine doći s još većim brojem natjecatelja.