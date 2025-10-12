Close Menu

USPJEŠNO ZAVRŠIO 9. MEMORIJALNI TURNIR MINI RAGBIJA "MIHOVIL RADJA" Nada u gotovo svim kategorijama osvojila prvo mjesto

Ovaj vikend 11. i 12.10. održan je veliki međunarodni 9. Memorijalni turnir u mini ragbiju Mihovil Radja. Na turniru je sudjelovalo 200 djece iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine .Iako rezultat na ovim festivalima ragbija nije u prvom planu ipak ćemo navesti poredak u svim igračkim kategorijama:

U8 (ekipe do 8 godina)

  1. RK Nada
  2. RK Makarska rivijera
  3. RK Nada A/RK Brač
  4. RK Sinj

U10 (ekipe do 10 godina)

  1. RK Nada
  2. RK Makarska Rivijera
  3. RK Sinj
  4. RK Makarska Rivijera

U12 (ekipe do 12 godina)

  1. RK Čelik
  2. RK Nada/RK Brač
  3. RK Sinj
  4. RK Makarska Rivijera
  5. RK Brač/RK Ljubljana/RK Dubrovnik

U14 (ekipe do 14 godina)

  1. RK Nada
  2. RK Čelik
  3. RK Dubrovnik
  4. RK Makarska Rivijera/RK Brač
  5. RK Sinj

Mladi ragbijaši su dva dana uživali na Nadinom igralištu, a i van njega, upoznavajući ljepote grada Splita. Organizator RK Nada zahvaljuje svim klubovima koji su došli na turnir i tako uveličali ovu feštu od ragbija, na kojoj su djeca stekla nova prijateljstva od kojih će neka potrajati i cijeli život.

Zahvala ide i svim sucima, liječnicima, volonterima i roditeljima koji su pomogli u organizaciji turnira.

Ministarstvo turizma i sporta je financijski pomoglo organizaciju ovog najvećeg turnira mini ragbija u Hrvatskoj. Svi ragbijaški klubovi koji su sudjelovali na turniru su puni riječi hvale za organizaciju te se nadaju dogodine doći s još većim brojem natjecatelja.

 

