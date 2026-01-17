Uskoro treće izdanje međunarodnog festivala Dubrovnik Royal Gourmet – prijave su otvorene

U iznimnom ambijentu Royal Hotels & Resort Dubrovnik, festival će okupiti profesionalce iz ugostiteljstva i HoReCa sektora, kao i polaznike ugostiteljskih učilišta iz Hrvatske i inozemstva, spajajući natjecanja, edukaciju i profesionalno umrežavanje.

Kroz pojedinačna i timska natjecanja okušat će se konobari, barmeni, baristi i dvočlani timovi ugostiteljskih objekata (konobar + kuhar), dok paralelno traje bogat edukativni program besplatnih masterclassova, radionica i stručnih prezentacija najnovijih tehnika, proizvoda i trendova u HoReCa sektoru. Poseban naglasak stavljen je i ove godine na razvoj mladih naraštaja kroz juniorska natjecanja srednjih i visokih ugostiteljskih škola, čime se promoviraju ugostiteljska zanimanja i potiče stvaranje novih generacija vrhunskih profesionalaca.

„Dubrovnik Royal Gourmet zamišljen je kao platforma za rast – znanja, karijera i kvalitete ugostiteljske ponude. Želimo da sudionici odu s novim idejama, kontaktima i motivacijom za nadolazeću sezonu. Program je besplatan i otvoren svim profesionalcima, kao i svima koji žele učiti i razvijati se u ugostiteljstvu“, istaknula je Alma Harašić Bremec, organizatorica festivala.

Festival je otvoren i za širu publiku – posebice ugostitelje i djelatnike u turističkom sektoru, ali i za sve zaljubljenike u gastronomiju koji žele pratiti odabrane edukacije i prezentacije, uz prethodnu prijavu i odabir sadržaja prema vlastitim interesima.

Dubrovnik Royal Gourmet dio je dugogodišnjih aktivnosti međunarodne udruge Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER), koja već više od dva desetljeća razvija profesionalne standarde u gastronomiji i ugostiteljstvu kroz projekte poput Bisera mora i Grand Gourmeta, te brojne edukacijske sadržaje u ŠKMER Kuharskoj Akademiji.

Festival se održava uz potporu Turističke zajednice Grada Dubrovnika, Royal Hotels & Resort Dubrovnik i ŠKMER-ovih partnera, dok se ŠKMER-ove edukacije razvijaju u okviru projekta Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu, uz podršku Ministarstva turizma i sporta.

Prijave su otvorene, a detaljne informacije dostupne su na službenoj stranici: skmer.hr/dubrovnik-royal-gourmet

Program: III. DUBROVNIK ROYAL GOURMET 2026

Royal Hotels & Resort Dubrovnik

28. – 31. siječnja 2026.

SRIJEDA, 28. 1. 2026.

17:00 – 19:00 Prijava i registracija sudionika i natjecatelja

19:00 Diplomacija za stolom – otvorenje programa

ČETVRTAK, 29. 1. 2026.

09:30 – 10:15 Trends in Wine and Gastronomic Tourism, Katherine Pepper

10:30 – 11:30 Entry wine i algoritam izrade vinske karte, Damir Zrno i Akademija ŠKMER

11:30 – 17:30 Natjecanje barista

11:30 – 13:00 Moderne tehnologije i zero waste u kuhinji, ProElekt i Electrolux Professional

12:00 – 13:30 Sva lica plavca malog, Daniel Čečavac i Udruženje Vino Dalmacije

14:00 – 15:30 Sljubljivanje plavca i hrane, Stevo Karapandža, Željko Neven Bremec, Dušan Veršec, Florent Boutet, Miho Vidak, Valentino Vrdoljak, Ksenija Matić, Monika Prović, Daniel Čečavac

16:00 – 17:30 Dalmacija i Graševina, Petar Vlak i Graševina Croatica

17:30 – 19:00 Kava u gastronomiji – Perfect Match kave i tanjura, Josip Novačić

19:00 Proglašenje pobjednika – barista

21:00 – 23:00 Projekt degustacijskih vinoteka, Đuro Roković

PETAK, 30. 1. 2026.

09:00 – 10:30 Akademija dalmatinskog pršuta, Ante Madir i Udruga dalmatinski pršut

09:30 – 11:00 Advanced Latte Art, Carmen Clemente

10:30 – 12:00 Dalmatian Wines and Pršut – Is There a Perfect Match?, Katherine Pepper i Mate Lukin

11:00 – 17:30 Natjecanja konobara i Chef’s Table

11:30 – 13:00 Trendovi u miksologiji, Damir Bušić i Udruga barmena Beli

12:00 – 13:30 Dalmatinski konceptni likeri u ugostiteljskoj ponudi, Jelena Majić Nosić

13:00 – 17:30 Natjecanje barmena – Barmen Cup

13:00 – 19:00 Mediterranean Fine Dining – Michelin Experience, Florent Boutet i École Ducasse

19:00 Proglašenje pobjednika – konobari, barmeni i Chef’s Table

SUBOTA, 31. 1. 2026.

Odlazak sudionika

