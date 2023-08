Uskoro prestaje mjera ograničenja cijena struje. Što nakon toga?

Nakon tri tjedna pauze Vlada će u četvrtak održati redovitu sjednicu, iako je proteklih dvadesetak dana imala četiri telefonske sjednice na kojima je donosila odluke o cijenama goriva, ali i pomoći Sloveniji u saniranju posljedica nevremena koje je pogodilo tu susjednu državu.

Uobičajeno prije početka školske godine Vlada na dnevnom redu ima odluke koje se tiču financiranja udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike srednjih osnovnih škola, kao i prijevoza za srednjoškolce. Svakako će te odluke građanima pomoći dok su još uvijek pod pritiskom visokih stopa inflacije, ali nakon povratka s godišnjih odmora ministri će morati donijeti i još neke odluke koje će značajno utjecati na kućne budžete u Hrvatskoj.

Vladine antiinflacijske mjere temelj su imale u odlukama da se ograniče cijene električne energije, plina, ali i toplinske energije. I dok je cijena plina ograničena do 1. travnja sljedeće godine, a do tada će se primjenjivati i snižena stopa PDV-a na taj energent kao i na toplinsku energiju, Vlada će vrlo brzo morati razmatrati situaciju s električnom energijom. Njezina je cijena za kućanstva, ustanove, neprofitne organizacije, ali i veliki dio poduzetnika u vrijeme najvećih cijena na tržištu ograničena Vladinim odlukama, ali te odluke vrijede malo više od mjesec dana, odnosno do 30. rujna, piše Novi list.

U međuvremenu su se cijene na tržištu stabilizirale, odluke o ograničavanju najviše veleprodajne cijene na 180 eura po megavatsatu donijela je i Europska komisija, ali sigurno ni građani ni gospodarstvo u jesen i u ogrjevnu sezonu ne žele krenuti bez jasnih odluka što će biti s cijenama struje te hoće li se one zadržati na sadašnjoj razini ili je moguće postupno poskupljenje.

Iako se po pitanju cijena plina neće ništa događati, Vlada će morati konačno razriješiti i situaciju s plinom što ga je HEP bio dužan kupovati od INA-e po cijeni od 47,6 eura, a mjesec dana ga je, jer je stvarao višak u transportnom sustavu, prodavao po višestruko nižim cijenama.

Premijer Andrej Plenković stalno je, otkad se to otkrilo početkom srpnja, naglašavao da prikuplja podatke, da je problematika složena, ali izricanje Vladinog stava o toj cijeloj situaciji neće moći još dugo izbjegavati, zaključuje Novi list.